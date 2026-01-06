به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادینیا شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز پانزدهم دی ماه در پی اعلام یک مأموریت اورژانسی، دو زن باردار ۳۰ و ۳۵ ساله از روستای آلاکین شهرستان چاراویماق که به دلیل شرایط سخت جغرافیایی امکان انتقال زمینی آنها وجود نداشت، با استفاده از اورژانس هوایی تحت امدادرسانی قرار گرفتند.
وی افزود: روز گذشته نیز بالگرد اورژانس هوایی برای امدادرسانی به این مادران اعزام شده بود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی، امکان فرود در محل وجود نداشت و عملیات انجام نشد.
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه این مأموریت در نهایت با پرواز بالگرد از پایگاه اورژانس هوایی میانه با موفقیت انجام شد، گفت: با اقدام بهموقع اورژانس هوایی، این دو مادر باردار از شرایط پرخطر نجات یافته و برای ادامه مراقبتهای درمانی به بیمارستان شهرستان چاراویماق منتقل شدند.
شادینیا تأکید کرد: اورژانس هوایی نقش حیاتی در نجات جان بیماران، بهویژه مادران باردار، در مناطق دورافتاده و صعبالعبور ایفا میکند و این مأموریت نمونهای از تلاش مستمر نیروهای اورژانس برای حفظ جان انسانهاست.
