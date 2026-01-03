  1. استانها
گازگرفتگی در تاکستان جان دو نفر را گرفت

گازگرفتگی در تاکستان جان دو نفر را گرفت

تاکستان- گازگرفتگی در تاکستان جان یک مرد ۴۰ ساله و نوجوان ۱۴ ساله را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۱۳ دی‌ماه، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن (CO) در شهر تاکستان به مرکز ارتباطات اورژانس استان قزوین اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس تاکستان ۲ به محل حادثه اعزام شد. پس از حضور عوامل فوریت‌های پزشکی و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد متأسفانه دو نفر شامل یک مرد حدود ۴۰ ساله و یک نوجوان ۱۴ ساله، که به گفته شاهدان از اتباع افغانستان بوده‌اند، پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده‌اند.

روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین ضمن هشدار نسبت به خطرات جدی گاز منواکسیدکربن، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

