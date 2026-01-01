به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا اسدی معاون تربیت بدنی و ورزش سپاه قدس گیلان ظهر پنج‌شنبه در حاشیه برگزاری همایش سراسری اقتدار بسیجیان با گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت، از ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی گفت و اظهار کرد: رزمی‌کاران مکتب سردار سلیمانی به مناسبت هفته مقاومت «اقتدار» خود را در همایش سراسری بسیجیان به نمایش گذاشتند.

معاون تربیت‌بدنی و ورزش سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه رزمایش‌های اقتدار بسیج علاوه بر ارتقای توان رزمی، نماد وحدت و همبستگی نیروهای مردمی هستند، افزود: این برنامه‌ها پیام روشنی از آمادگی ملت ایران برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به دشمنان مخابره می‌کند.

وی با بیان اینکه حضور گسترده رزمی‌کاران مکتب سردار سلیمانی در این همایش در راستای تقویت روحیه جهادی و ایمان بسیجیان است، گفت: استمرار برگزاری چنین رزمایش‌هایی موجب تقویت توان عملیاتی و افزایش روحیه مقاومت در میان نسل جوان خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه این همایش فرصتی برای نمایش توانمندی‌های ورزشی و رزمی بسیجیان در سطح استان گیلان است، تصریح کرد: در این همایش، رزمی کاران گردان‌های بیت‌المقدس از ۱۹ ناحیه بسیج با حضور در سالن ۸ دی سپاه قدس گیلان آمادگی نظامی و اقتدار خود را عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به نمایش گذاشتند.