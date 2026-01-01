۳۱ تن برنج و روغن احتکار شده در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی همکاری خوب مردمی و اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر احتکار مقادیری روغن و برنج خارج از شبکه توزیع در شهرستان بروجرد مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی انبار مربوطه شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی در محل مربوطه حاضر و در بازرسی از انبار مذکور ۲۶ تن روغن و ۵ تن برنج خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه دو نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش مواد خوراکی کشف شده را بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار، تصریح کرد: مأموران سخت‌کوش انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به‌ویژه احتکار ارزاق عمومی مردم برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.

