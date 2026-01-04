  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در تهران

کشف بیش از ۱۶ هزار تن کالای اساسی احتکاری در تهران

پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اجرای ۴ عملیات در استان تهران خبر داد که طی آن ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن انواع کالای اساسی از جمله مرغ، برنج، شکر و نهاده‌های دامی احتکاری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اجرای ۴ عملیات مختلف در استان تهران در مجموع ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن انواع کالای اساسی از جمله مرغ، برنج، شکر، نهاده‌های دامی احتکاری کشف شد.

این کشفیات به تفکیک شامل ۱۶ هزار تن انواع نهاده‌های دامی ،۳۵۰ تن شکر و ۱۰۶ تن انواع برنج‌های وارداتی و ۲۲۹ تن مرغ است.

در اجرای این طرح با افراد و شبکه‌های سازمان یافته متخلف که در زمینه احتکار، پشت فاکتور فروشی، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه و… فعالیت داشتند برخورد شد، و در مجموع مسئولان متخلف ۷ شرکت و یک انبار به پرداخت بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله احتکار کالای اساسی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

کد خبر 6712082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها