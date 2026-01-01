خداوردی: زنجان در بودجه ۱۴۰۵ به رتبه ۲۶ کشور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خداوردی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ استان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴، استان زنجان با ۴۴.۱ همت، سهمی معادل ۱.۶۹ درصد از کل بودجه استان‌های کشور داشت و در رتبه ۲۷ قرار گرفته بود که این شاخص در سال ۱۴۰۵ بهبود یافته است.

وی با اشاره به شاخص استفاده متوازن از منابع عنوان کرد: سهم استان زنجان در این بخش سال گذشته ۲.۳ همت معادل ۱.۶۵ درصد بود که در سال جاری به ۳.۳ همت و سهم ۱.۸۸ درصد افزایش یافته و رتبه استان را به ۲۶ رسانده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به اعتبارات انتقالی از منابع ملی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱.۶ همت از منابع ملی به استان منتقل شد که این رقم در سال جاری به ۱.۶۷ همت افزایش یافته است.

وی سهم استان زنجان در ارزش افزوده را ۰.۲۷ درصد اعلام کرد و گفت: استان در این شاخص رتبه ۲۳ کشور را دارد که طی دو سال اخیر بدون تغییر باقی مانده است.

خداوردی به هزینه‌های استانی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۲.۰۹ درصد از بودجه هزینه‌ای ۳۱ استان کشور، معادل ۶۵.۸ همت، به استان زنجان اختصاص داشت.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۷۸ میلیارد تومان معادل ۲.۳۰۵ درصد از بودجه هزینه‌ای استان‌های کشور مربوط به استان زنجان است که جایگاه استان از رتبه ۲۵ به ۲۶ تغییر کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به درآمدهای استانی عنوان کرد: سهم درآمدی استان زنجان در سال گذشته ۲۳ همت بود که این رقم در سال جاری به ۴۵.۷ همت، معادل ۱.۶۴ درصد از کل درآمدهای استانی کشور، افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: رشد درآمدهای استان زنجان ۹۹ درصد بوده، در حالی که متوسط رشد درآمد سایر استان‌ها ۹۰ درصد است و زنجان از این نظر رتبه ۱۳ کشور را به خود اختصاص داده است.

خداوردی درباره سهم استان از سه درصد درآمدهای نفتی نیز تصریح کرد: این سهم در سال گذشته ۵۲۷ میلیارد تومان معادل ۱.۲۲ صدم درصد بود که در سال جاری به ۲۶۴ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه رشد کل استان‌ها و کشور در این بخش منفی ۴۹.۸۲ صدم درصد بوده است، افزود: استان زنجان نیز رشد منفی داشته و در این شاخص رتبه ۲۰ را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان یادآور شد: تمرکز اصلی بودجه استان بر اعتبارات انتقالی از منابع ملی، توزیع متوازن اعتبارات، درآمدهای نفتی، اعتبارات استانی و همچنین هزینه‌ها و درآمدهای استانی است.