به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، نشست تخصصی تبیین آئین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی از سوی مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با همکاری اداره آموزش مرکزی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان در سالن همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار شد.

در این رویداد تخصصی، آئین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی (PPP) که به‌تازگی از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، با حضور و همکاری کارشناسان امور مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه تشریح شد.

برگزاری این نشست تخصصی در ادامه سلسله برنامه‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران، از جمله «رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» در اردیبهشت امسال، ارزیابی می‌شود.

توالی این رویدادها و تمرکز بر آموزش بدنه کارشناسی، بیانگر راهبرد جدی شرکت ملی نفت ایران در توسعه بخشی از طرح‌های کلان با بهره‌گیری از مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی است. این اقدام، گامی عملیاتی برای اجرای مصوبات جدید دولت و تسهیل ورود سرمایه‌های بخش غیردولتی به پروژه‌های راهبردی صنعت نفت محسوب می‌شود.