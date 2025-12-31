  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

حرکت شرکت ملی نفت به‌سوی مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری

حرکت شرکت ملی نفت به‌سوی مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری

شرکت ملی نفت ایران با برگزاری نشست تخصصی تبیین آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)، گام تازه‌ای در مسیر بهره‌گیری از مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، نشست تخصصی تبیین آئین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی از سوی مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با همکاری اداره آموزش مرکزی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان در سالن همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار شد.

در این رویداد تخصصی، آئین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی (PPP) که به‌تازگی از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، با حضور و همکاری کارشناسان امور مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه تشریح شد.

برگزاری این نشست تخصصی در ادامه سلسله برنامه‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران، از جمله «رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» در اردیبهشت امسال، ارزیابی می‌شود.

توالی این رویدادها و تمرکز بر آموزش بدنه کارشناسی، بیانگر راهبرد جدی شرکت ملی نفت ایران در توسعه بخشی از طرح‌های کلان با بهره‌گیری از مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی است. این اقدام، گامی عملیاتی برای اجرای مصوبات جدید دولت و تسهیل ورود سرمایه‌های بخش غیردولتی به پروژه‌های راهبردی صنعت نفت محسوب می‌شود.

کد خبر 6708793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها