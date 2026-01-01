قیمت نفت و انرژی امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در تالارهای معاملاتی انرژی، نفت اوپک بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، با نرخ ۶۱.۲۲ دلار داد و ستد شد. این در حالی است که نفت اوپک در یک ماه گذشته کاهش ۴.۰۲ درصدی برابر با ۲.۵۷ دلار را به ثبت رسانده است. علاوه بر آن، بالاترین قیمت ثبت شده برای نفت اوپک در روز جاری ۶۱.۲۲ دلار و پایین‌ترین نرخ نیز برابر با ۶۱.۲۲ دلار بوده است.

از سوی دیگر، نفت برنت در بازارهای جهانی نفت و انرژی با قیمتی معادل ۶۰.۹۱ دلار معامله شد. این نرخ نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

بررسی تغییرات هفتگی نیز نشان می‌دهد که ارزش نفت برنت طی یک هفته اخیر ۰.۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته، نشان‌دهنده کاهش ۲.۳۷ درصدی برابر با ۱.۴۸ دلار است. لازم به ذکر است که بالاترین ارزش برای نفت برنت در روز جاری به مبلغ ۶۱.۹ دلار و کمترین نرخ آن نیز برابر ۶۰.۶۶ دلار به ثبت رسید.

در ادامه معاملات جاری، نفت خام آمریکا امروز در بازارهای جهانی با قیمت ۵۷.۴۲ دلار خرید و فروش شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته، ۰.۰۵ درصد کاهش داشته است. همچنین، قیمت نفت خام آمریکا طی هفته گذشته افزایش ۱.۰۷ درصدی برابر با ۰.۶۱ دلار را تجربه کرده است.

شایان ذکر است، در معاملات روز جاری، نفت خام آمریکا سقف قیمت ۵۷.۴۸ دلار و کف قیمت ۵۷.۴۱ دلار را تجربه کرد.

در ادامه قیمت نفت و انواع فرآورده‌های حوزه انرژی در بازارهای جهانی قابل مشاهده است.

قیمت نفت کوره

قیمت لحظه‌ای: ۲.۱۰۳۴ دلار

بیشترین: ۲.۱۲۵۶ دلار

کمترین: ۲.۱۰۱۸ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۳۱۶ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۲۶ درصد کاهش

قیمت گازوئیل

قیمت لحظه‌ای: ۶۱۷ دلار

بیشترین: ۶۲۶.۳۸ دلار

کمترین: ۶۱۵.۵ دلار

تغییر روزانه: ۸.۵ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۹۴ درصد افزایش

قیمت بنزین

قیمت لحظه‌ای: ۱.۷۱۲۳ دلار

بیشترین: ۱.۷۱۳۲ دلار

کمترین: ۱.۷۱۱۵ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۲۰۶ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۸۸ درصد افزایش

قیمت گاز طبیعی

قیمت لحظه‌ای: ۳.۶۸۶ دلار

بیشترین: ۳.۷۱۳ دلار

کمترین: ۳.۶۸۶ دلار

تغییر روزانه: ۰.۲۵۶ دلار

تغییر هفتگی: ۱۵.۵۹ درصد کاهش

قیمت ذغال سنگ