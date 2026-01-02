  1. اقتصاد
روز گذشته مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون مترمکعب رسید

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، یازدهم دی به ۶۵۶ میلیون مترمکعب رسید و ۷۵ درصد کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و صنایع جز، پنجشنبه یازدهم دی ۱۴۰۴ برابر ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز بوده که این مقدار مصرف ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور را به خود اختصاص داده است.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز گذشته پنجشنبه، یازدهم دی در برنامه‌ای تلویزیونی با تأکید بر اینکه مصرف گاز در روزهای سرد امسال بی‌سابقه است، گفت: با وجود ثبت رکورد مصرف در بخش خانگی و تجاری، شبکه گاز کشور پایدار است، اما تداوم این پایداری به اصلاح الگوی مصرف و همکاری جدی مردم و دستگاه‌ها وابسته است.

