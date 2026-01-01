به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر پنجشنبه در آئین رونمایی و افتتاحیه رویداد معنوی اعتکاف‌های میوندار در آیسک با اشاره به فرمایشات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: پرداختن به مقوله نوجوان شعار محوری ما در استان بوده «نوجوان»، «بانوان» و «رسانه» سه اولویت در جریان تبلیغی هستند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، برنامه‌های نوجوانان به ویژه مراسم‌های اعتکاف با کیفیت و محتوایی غنی انجام شده است، افزود: به‌رغم اجرای موفق این برنامه‌ها، کم‌توجهی به بازتاب رسانه‌ای و روایت‌گری مناسب، سبب شده تا بخشی از این تلاش‌ها کمتر روایت شود.

سالاری ادامه داد: خراسان جنوبی اولین استان پیشنهاددهنده رویداد بین‌المللی «نوجوان سفیر» بوده که با حضور ۳۰۰ دانش‌آموز از ۱۱ کشور دنیا و ۹ استان کشور و همه شهرستان‌های استان طی ۴ روز ۱۳ آبان در طبس برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه پرداختن به مقوله نوجوان، ارزش بسیار ویژه‌ای دارد، افزود: همان‌طور که معتقدیم آغاز سال جدید با نوروز است، آغاز سال بندگی با اعتکاف بوده و این مراسم شروعی شورانگیز در فضایی معنوی برای ورود و استفاده از این ماه‌های پر برکت است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه اول کشور در نسبت جمعیتی اعتکاف را دارد، افزود: ۷۵ درصد معتکفان این استان نوجوان هستند که نشان می‌دهد اعتکاف توانسته معادلات ذهنی نسبت به نسل نوجوان و دیجیتال محور امروز را به هم بزند.

وی با بیان اینکه کتابچه «حالت پرواز» به‌عنوان محتوای محوری اعتکاف طراحی و برای تمام معتکفان چاپ شده که ۲۰ هزار جلد در اختیار دانش‌آموزان معتکف قرار می‌گیرد، افزود: این کتابچه مبتنی بر ۳۰ آیه کاربردی قرآن کریم است که پنج آیه آن به‌طور ویژه در ایام اعتکاف مورد توجه قرار می‌گیرد و مسیر آن تا ماه رمضان و مناسبت‌های دینی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که معتکف، پس از پایان اعتکاف، تنها یک شرکت‌کننده نباشد بلکه به یک کنشگر و سفیر قرآنی در جامعه تبدیل شود، افزود: برای مربیان هم کتابچه اختصاصی طراحی شده و بیش از ۲۰ محصول فرهنگی به این جریان قرآنی متصل است.

سالاری با اشاره به حدیث قدسی که می‌فرماید «یا ابن آدم، تفرّغ لعبادتی، أملأ قلبک غنی» پیرامون اهمیت اعتکاف، بیان کرد: اعتکاف یک فناوری تربیتی است برای پیمودن مسیر بندگی در دنیایی که پر است از لهوها، زینت‌ها و تجملات مادی که دنیای غرب اسوه سبک زندگی خود قرار داده است.