به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر یکشنبه در مسجد جامع نیمبلوک و در اعتکاف مادر دختری با تأکید بر ارزش عمر و جهت‌دهی صحیح به زندگی، اظهار داشت: انسان مسافر آخرت است و با ورود به این عالم حرکت به سوی آن را شروع کرده و امروز همه به سوی عالم برزخ، قیامت و در نهایت حیات ابدی در حرکت هستیم.

به گفته وی، عمر سرمایه‌ای محدود اما بسیار ارزشمند بوده که بنا به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که می‌فرماید؛ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ، فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا بهای عمر ما بهشت است و نباید عمر خود را ارزان بفروشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: بنا به فرمایشی از پیامبر اکرم (ص)، کسی که با ایمان و اخلاص به اعتکاف بیاید، خداوند گناهان گذشته‌اش را می‌بخشد و او را پاک می‌کند و فرصت جدیدی برای تلاش در مسیر بندگی پیدا نمی‌کرد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به نقش ذکر، نماز و قرآن در ساختن آخرت انسان بیان کرد: دنیا مزرعه آخرت است و هر چه اینجا بکاریم، آنجا برداشت می‌کنیم.

وی با هشدار نسبت به وسوسه‌های شیطان، استفاده درست از فضای مجازی را مهم دانست و افزود: تلفن همراه و فضای مجازی در کنار اینکه می‌تواند وسیله رشد باشد، می‌تواند وسیله غفلت و لهو نیز باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، با دعوت جوانان به حفظ مسیر معنوی پس از اعتکاف، گفت: مهم این است که بعد از اعتکاف، همان مسیری را که انتخاب کرده‌ایم ادامه دهیم.