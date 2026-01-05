خبرگزاری مهر، گروه استانها، رقیه رحمتیراد: همزمان با فرارسیدن ماه رجب، عطر روحنواز معنویت در فضای مساجد خراسان جنوبی پیچیده است. اعتکاف، این فرصت ناب خلوت با معبود، آغاز شده و علاقهمندان، روزهایی از این ماه پربرکت را در انس با پروردگار سپری میکنند.
سیزدهم رجب، زمان آغاز اعتکاف است و امروز شاهد حضور پرشور صدها جوان در مساجد استان هستیم که در سکوت و نیایش، به راز و نیاز مشغول شدهاند. در این روزها، مساجد بیرجند نیز همچون دیگر شهرها، حالوهوایی ملکوتی و آکنده از صفا و معنویت دارند.
سری به مسجد حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند میزنیم. جایی که مادران به همراه فرزندان خود پای در مکانی گذاشتند که خاکش بوی خلوص میدهد. جایی که دهها فرشته زمینی مادرانشان را برای نیایش و بندگی همراهی میکنند.
روایتی از صبورانه های مادری
مسجد شلوغ اما همه چیز مرتب است. اگرچه ازدحام پرهیاهوی کودکان حال و هوای حاکم را رنگی دیگر داده، اما در تار و پود سکوتِ ناب مادران، ذکر میشکفت.
یکی در کنار مشق دلدادگی مادر، نقاشی میکند. یکی سر بر دامن مادر گذاشته و با انگشتان کوچکش بازی میکند تا مناجات مادرش تمام شود. دیگری هم آرام خوابیده و گویی در هر دم و بازدم، خدا را صدا میزند. مادرش هم، چون قلعهای از آرامش نشسته و زیر لب نجوا میکند و با هر نگاه و زمزمه، این نکته را در قلب فرزندش حک میکند که «دلبستگی به دنیا میگذرد، اما دلدادگی به او، تا ابد ماندگار است.»
گروهی دیگر از کودکان در مکانهایی که از پیش مهیا شده، به بازی مشغول بوده و جمعی هم توسط مربی سورههای کوچک قرآن را تمرین میکنند.
به راستی که چه زیبا محفلی ترسیم شده. اینجا به خوبی میتوان بوی همدلی میان معتکفین را حس و صبورانههای ناب مادران را معنا کرد. اینجا ازخودگذشتی در کنار نیایشها و مناجاتها مشق میشود. اینجا، قلبها به هم نزدیکتر از هر زمان دیگری میتپند، چرا که همه در جستجوی یک حقیقت واحد، دست به دامن یک رحمت بزرگ شدهاند.
آری، اینجا اعتکاف مادرانه، زمان در مدار دیگری میچرخد. جایی که خلوتگزینی با شیرینیها و سختیهای مادری عجین میشود. جایی که صدای زمزمه دعا با نوای گریه یک نوزاد درهم میآمیزد اما تمام مادران، همدیگر را خوب درک میکنند.
فرزند داشتن، بال پرواز برای رسیدن به خداست
یکی از مادران شرکتکننده که امسال برای سومین سال متوالی در این مراسم معنوی حاضر شده است، از تجربه خاص خود سخن میگوید.
وی که مادر چهار فرزند است، علیرغم شرایط شخصی، توفیق حضور در این اعتکاف را از الطاف الهی میداند.
خودش را جانی معرفی میکند و میگوید: سختیها و آسانیها در کنار هم، شیرینی اعتکاف را بیشتر میکند. مثلاً در زمان استراحت، ممکن است گریه نوزادی بلند شود یا بچهای دنبال مادرش بگردد. اما مهم این است که وقتی گریهای بلند میشود، همه مادرها همدیگر را درک میکنند و همین درک متقابل، فضا را شیرینتر میکند.
با هیجان از تمایل فرزندانش میگوید: بچهها حتی بیشتر از ما دوست دارند که به اینجا بیایند و شرکت کنند.
خنده شیرینی بر لب دارد و میافزاید: ما گفتیم در این چند روز تعطیلی به یک سفر زیارتی برویم، اما بچهها اصرار داشتند که به اعتکاف مادرانه بیاییم و واقعاً اینجا خوش گذشته است.
این مادر اعتکاف مادرانه را نه تنها مانعی برای معنویت، بلکه فرصتی بینظیر برای رشد روحی میداند و تاکید میکند: مادرانی که فرزند کوچک دارند و مشتاق شرکت در این مراسم هستند، بدانند که داشتن فرزند باعث محرومیت مادر از حال خوش مادری و معنوی نیست بلکه بال پروازی میشود برای رسیدن به خدا.
حلاوتی شیرین در سختیها
مادر دیگری، در کنار دختر خردسالش نشسته و با آرامشی وصفناشدنی با وی بازی میکند. در کنار حس مادرانهاش، از دعا هم غافل نشده و مدام زیر لب نجواهایی دارد.
این مادر معتکف در گفتگویی صمیمی میگوید: خوشحالم که توانستهام با فرزندم در این مراسم شرکت کنم چراکه خردسال بوده و نمیتوانستم او را برای سه روز تنها بگذارم.
نفس عمیقی میکشد و میافزاید: اگرچه این اعتکاف سختیهای خاصی دارد اما حلاوتش بسیار زیادتر از دشواریها بوده چراکه در کنار راز و نیاز، ایثار، ازخودگدشتگی و مهربانبودن را بیش از پیش درک میکنیم.
وی که به همت گروه مردمی حال خوش مادری و کانون بانوان خدمت رضوی در این اعتکاف شرکت کرده است، میافزاید: تدارک اینچنین برنامهای بزرگ و معنوی خودش دارای سختیهایی بوده که جای تقدیر دارد.
چهارمین سال اعتکاف مادرانه
فاطمه شاد، مسئول اعتکاف مادرانه در مسجد ابوالفضل بیرجند با بیان اینکه برگزاری چهارمین دوره این رویداد عبادی و معنوی، برگزار میشود، میگوید: هدف اصلی این اعتکاف حمایت ویژه از مادران دارای فرزند خردسال و ترویج فرهنگ فرزندآوری است.
وی با بیان اینکه اعتکاف مادرانه برای چهارمین سال متوالی و با پشتیبانی و همراهی خیرین و مشارکتهای مردمی برگزار میشود، میافزاید: امسال افتخار میزبانی ۱۰۲ مادر معتکف و ۱۸۵ فرزند را داریم که از این تعداد، ۸۲ نفر از فرزندان نیز در زمره معتکفین هستند.
مسئول اعتکاف مادرانه با اشاره به انگیزه شکلگیری این برنامه، میگوید: پیرو فرمایشات رهبری معظم انقلاب پیرامون فرزندآوری، به دنبال این بودیم از مادرانی که دارای فرزندان خردسال هستند حمایت کنیم.
وی ادامه میدهد: از آنجا که سایر مراسمهای اعتکاف، به دلیل وجود کودکان، امکان پذیرش این مادران را نداشتند، اعتکاف ویژه مادر و فرزند را بنیان نهادیم.
شاد همچنین به جمعیت ویژه کودکان حاضر در این دوره اشاره میکند و میافزاید: در میان فرزندان حاضر، ۱۱۳ کودک زیر ۸ سال داریم که با تمام سختیها، خدمت کردن به این مادران برای ما بسیار شیرین و ارزشمند است.
وی در تشریح برنامههای تدارک دیده شده برای این سه روز، بیان میکند: طی این سه روز، هر روز سه پایگاه فرهنگی، آموزشی و تربیتی برای مادران فعال است و در کنار آن، برای نوجوانان و کودکان نیز مهد تخصصی آموزش و بازی به صورت مجزا در نظر گرفته شده است تا مادران بتوانند با فراغ بال از برنامههای معنوی و آموزشی بهره ببرند.
برگزاری اعتکاف مادرانه در ۶ مسجد
مسئول قرارگاه جمعیت و فرزندآوری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در خراسان جنوبی از برگزاری «اعتکاف مادر و کودک» بهصورت آزمایشی در ۶ مسجد این استان خبر میدهد و میگوید: این برنامه در شهرستانهای بیرجند، فردوس و طبس برگزار میشود.
فهیمه زنگویی با بیان اینکه این شهرستانها جزو مناطق اولویتدار جمعیتی استان هستند و اقدامات ویژهای با هدف حمایت از فرزندآوری در حال اجرا است، میافزاید: قرارگاه جمعیت بنیاد برکت نزدیک به یک سال است که در سطح کشور با هدف اثرگذاری مستقیم بر افزایش نرخ فرزندآوری در مناطق هدف فعالیت میکند و این اعتکافها نیز با حمایت مادی و معنوی این نهاد برگزار میشود.
به گفته وی، به طور متوسط بین ۶۰ تا ۱۰۰ مادر در هر شهرستان در این مراسم ثبتنام کردهاند و برنامههای متنوعی با محوریت مسائل جمعیتی، سلامت مادر و کودک، کارگاههای آموزشی و خدمات پزشکی برای شرکتکنندگان تدارک دیده شده است.
زنگویی بیان میکند: در این برنامه از مربیان کودک، گروههای جهادی و ظرفیتهایی مانند «حسینیه کودک» نیز برای همراهی مادران و کودکان استفاده میشود.
اعتکاف مادرانه در بیرجند، نه تنها پیوند عمیق مادران با پروردگار را در ماه رجب به نمایش گذاشت، بلکه ثابت کرد که اوج تعهد دینی، میتواند همزمان با اوج عشق مادری باشد. این رویداد، الگویی ماندگار از پرورش معنوی نسل آینده در بطن خانواده را به تصویر کشید.
