تأکید نماینده ولی فقیه در سمنان بر تبیین احکام و سیره شهدا در اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در جلسه هماهنگی اعتکاف استان سمنان در دفتر خود ضمن اشاره به اینکه انس با شهدا در اعتکاف استان سمنان رویکرد برگزار کنندگان باشد، ابراز کرد: اعتکاف به دلیل حضور نسل جوان بهترین ظرفیت تبیین محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ترویج انس با شهدا در بین معتکفان به خصوص نوجوانان اقدامی ارزشمند است، افزود: این اقدام برکات و ثمرات خوبی برای اعتکاف امسال خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان اعتکاف را ظرفیت ویژه برنامه‌های تبیینی دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد که احکام اعتکاف از لحظه اول ورود معتکفان به ویژه نوجوانان بیان شود.

مطیعی با بیان اینکه نیاز است که نیروهای امنیتی مقوله امنیت معتکفان را هم در شرایط امروز لحاظ کنند، بیان داشت: دشمن در کمین است تا از شرایط کنونی سواستفاده کند لذا باید توجه ویژه به این امر داشت.

وی خواستار برنامه ریزی ویژه در راستای برگزاری مراسم ویژه فرهنگی برای دانش آموزان و نوجوانان معتکف شد و افزود: باید برای اقشار مختلف حاضر در اعتکاف برنامه‌های ویژه داشت.