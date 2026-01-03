به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت ذکر الهی در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار داشت: انسان همواره در معرض وسوسه‌های شیطان قرار دارد؛ چراکه شیطان به عزت الهی قسم خورده است که بندگان خدا را وسوسه کند.

وی ادامه داد: از همین رو، خدای متعال برای مصون ماندن انسان از این خطر دائمی، نسخه‌ای روشن و همیشگی از طریق آیه «یا أیها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً» ارائه کرده است.

حجت‌الاسلام سالاری افزود: ذکر الهی تنها به ذکر لفظی محدود نمی‌شود، بلکه هدف آن است که انسان از ذکر زبانی عبور کرده و به مرحله‌ای برسد که تمام اعمال، رفتار، نگاه، گفتار و حرکت او مصداق ذکر خدا باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه انصاف در زندگی فردی و اجتماعی گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) در توصیه به مالک اشتر، بر رعایت انصاف نسبت به مردم، نسبت به خود و حتی نسبت به خداوند تأکید می‌کنند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به شرایط امروز جامعه و هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن، اظهار داشت: جنگ امروز، جنگ اراده‌ها و مواضع بوده آنچه جامعه مؤمن را حفظ می‌کند، قلبی متکی به خدا و سرشار از ایمان است.

وی ادامه داد: اگر قلب انسان به بی‌نیازی برسد، از طاغوت‌ها و قدرت‌های پوشالی هراسی نخواهد داشت، همان‌گونه که امام راحل (ره) فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، این سخن برخاسته از قلبی متصل به قدرت لایزال الهی بود.

وی به نقش اعتکاف در تربیت نسل نوجوان و جوان اشاره کرد و گفت: اعتکاف یک آیین صرفاً فردی نیست، بلکه یک کنش عمیق معنوی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه امروز بیش از ۵۰ درصد معتکفان استان خراسان جنوبی را نوجوانان دهه ۹۰ تشکیل می‌دهند، گفت: این نشان می‌دهد که برخلاف القائات دشمن، نوجوان ایرانی نه‌تنها از معنویت فاصله نگرفته، بلکه آگاهانه مسیر مسجد، دعا و مناجات را انتخاب کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت بی‌نظیر مردم استان در مراسم اعتکاف، بیان کرد: در سال جاری این مراسم معنوی در ۴۲۸ مسجد شهری و روستایی در حال برگزاری بوده که این آمار نشان‌دهنده سبک زندگی دینی و ولایی مردم خراسان جنوبی است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه آموزش و پرورش، گفت: انتظار می‌رود مدیران مدارس با درک صحیح از جایگاه اعتکاف، زمینه حضور دانش‌آموزان در این مدرسه خودسازی را فراهم کنند و از ایجاد موانع آموزشی همزمان با ایام اعتکاف پرهیز شود.

وی با بیان اینکه اعتکاف، سرمایه‌گذاری معنوی برای آینده کشور و تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر است، ادامه داد: این جریان معنوی، جلوه‌ای روشن از عمق ایمان و انسجام اجتماعی مردم خراسان جنوبی و برگ زرینی در کارنامه دینی و انقلابی این استان است.