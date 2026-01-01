به گزارش خبرگزاری مهر، «تایگ هیکی» فیلمساز، نویسنده، طنزپرداز و فعال ایرلندی در اولین پیامهای سال میلادی جدید خود در شبکه اجتماعی ایکس از حملات موشکی و تلافیجویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.
وی در اینباره نوشت: تشکر فراوان از ایران، بابت اینکه بهترین ۱۲ روز سال ۲۰۲۵ را برای ما رقم زد؛ همان روزهایی که آن حرامزادههایِ غرغرویِ نسلکش را، بمباران کرد.
در ۲۳ خرداد امسال و در ماه ژوئن رژیم صهیونیستی طی یک حمله تجاوزکارانه با ترور فرماندهان ایرانی در دل تهران و در میانه مذاکرات کشورمان با آمریکا دست به حمله علیه ایران زد؛ علاوه بر این آمریکا هم با حضور بمب افکنها خود در تأسیسات هستهای ایران اقدام به تجاوز کرد که هر دوی آنها با پاسخهای بیسابقه و کوبنده از سوی ایران مواجه شدند.
این جنگ ۱۲ روزه سرانجام با پیشنهاد آتش بس از جانب دشمن خاتمه یافت. در این تجاوز آشکار بیش از ۱۲۰۰ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و از طرفی پاسخهای موشکی ایران به دشمن با شگفتی و تحسین کل دنیا همراه شد.
