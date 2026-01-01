  1. بین الملل
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

فیلم‌ساز ایرلندی: از ایران بابت بمباران «حرام‌زاده‌های نسل‌کش» متشکریم

فیلم‌ساز ایرلندی: از ایران بابت بمباران «حرام‌زاده‌های نسل‌کش» متشکریم

کمدین و فیلم‌ساز مشهور ایرلندی در اولین پیام‌های سال جدید میلادی خود، از ایران برای بمباران رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تایگ هیکی» فیلم‌ساز، نویسنده، طنزپرداز و فعال ایرلندی در اولین پیام‌های سال میلادی جدید خود در شبکه اجتماعی ایکس از حملات موشکی و تلافی‌جویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.

وی در این‌باره نوشت: تشکر فراوان از ایران، بابت اینکه بهترین ۱۲ روز سال ۲۰۲۵ را برای ما رقم زد؛ همان روزهایی که آن حرام‌زاده‌هایِ غرغرویِ نسل‌کش را، بمباران کرد.

فیلم‌ساز ایرلندی: از ایران بابت بمباران «حرام‌زاده‌های نسل‌کش» متشکریم
در ۲۳ خرداد امسال و در ماه ژوئن رژیم صهیونیستی طی یک حمله تجاوزکارانه با ترور فرماندهان ایرانی در دل تهران و در میانه مذاکرات کشورمان با آمریکا دست به حمله علیه ایران زد؛ علاوه بر این آمریکا هم با حضور بمب افکن‌ها خود در تأسیسات هسته‌ای ایران اقدام به تجاوز کرد که هر دوی آنها با پاسخ‌های بی‌سابقه و کوبنده از سوی ایران مواجه شدند.

این جنگ ۱۲ روزه سرانجام با پیشنهاد آتش بس از جانب دشمن خاتمه یافت. در این تجاوز آشکار بیش از ۱۲۰۰ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و از طرفی پاسخ‌های موشکی ایران به دشمن با شگفتی و تحسین کل دنیا همراه شد.

    • حبیب علی IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      107 33
      پاسخ
      چند نفر مثل این بین 8 میلیارد نفر جمعیت جهان وجود دارد؟!
      • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        55 12
        چند میلیارد نفر وجود دارند
      • محمدرضا IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        34 10
        چرا هستش اما متاسفانه اسلام واقعی که همانا بنی آدم اعضای یکدیگرند که ماهیت وجودی مامسلمانان هستش از لحاظ شفاف‌سازی دست مان پر نیست شایدیک میلیارد با دین و اعتقادات قلبی و انسانیت و مذهب ماآشنا باشن وزبان همدیگه رو می فهمیم اما۷میلیاردبقیه فقط از طریق زبان انگلیسی بیشتر با خزعبلات و تبلیغات صهیونیستی که بیشتردول غرب هم زاییده خودشان هستن،پس ما تامیتوانیم،بایددفاعییات خودمان را به زبان های مختلف بازنشر کنیم چونکه واقعا درقرن ۲۱ جوامع نسل جوان غرب شناخت مثبتی به کشورمان ندارن و نیاز به شفافیت دین
      • مهدی IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        53 6
        بیش‌از‌دوسوم
      • فاطمه IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        36 6
        خیلی
      • ایرانی اصیل IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        46 4
        الماس هر چقدر کمیاب تر، قیمتش بالاتر.
      • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        21 13
        زیاد نژادپرست نمیتونه طرفدار جمع کنه.
      • ارش IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        77 2
        داشته باشه یا نداشته باشه چه اثری داره ، شما باید حرف حق رو بزنی چه میان صد نفر مخالف باشه چه موافق ، عدالت به کمی نیست به کیفی میباشد
      • صمد IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        70 9
        خیلی مثل این افرادهستندحتی درآمریکا وکشورهای غیردوست شما قبل از هفت اکتبر توآمریکاواروپا کسی رو باچفیه میدیدی؟الان دنیا بیدارشده وفهمیده حق کیه وباطل کیه ۵۰ساله ایران میگه مرگ براسراییل اینا تازه فهمیدن ماچی میگفتیم
      • آریایی پاک است IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        1 3
        معلومه خیلی بهت فشار وارد شد خروش ملت جهان رو بر علیه نسل کشی صهیونی اگه نشنوی گوشت مشکل حاد داره
      • بابک IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        4 8
        ما بیشماریم
      • ناشناس IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        4 15
        آنهایی که شرف ووجدان دارند مثل این هستند فقط آدم های باشرف وفهمیده
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      76 7
      پاسخ
      نیم کیلو باش ولی مرد باش
    • شعبون IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      71 21
      پاسخ
      احسنت همینکه یک چهره سرشناس هنری این حقیقت را بیان می‌کند باعث افتخار است علیه یک رژیم کودک کش ،خیلی از کشورها هم این جنایات را محکوم کردند و قطعا مردم عادی دنیا هم محکوم می‌کنند و این وجدان سلامت انسان هاست و قرار نیست تک تک مردم جهان این حرام زندگی را رسما در فضای مجازی اعلام کنند.
    • رضا IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      94 27
      پاسخ
      درود به شرفت
      • مرتضی IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        1 2
        ثابت کردید انسانیت هنوز نمرده است . کم شده اما ابرمردانی هنوز پایبند انسانیت وحق هستد . از این فیلم ساز بزرگ تشکر فراوان میکنم .
    • ناشناس IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      90 22
      پاسخ
      ما هم از نیروهای مسلح قهرمان ایران تشکر میکنیم
    • رسول صالحی FR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      77 21
      پاسخ
      رژیم صهیونیستی باید از روی زمین پاک شود ولی متاسفانه برخی از کشورهای عرب خیانت میکنند و از نسل کشی رژیم اسراییل حمایت میکنند امیدوارم روزی برسد که بدانند اگر ایران نباشد آنها هم نابود خواهند شد چون ایران حرم امن تمام خاورمیانه هست نمیدانم چرا این عرب ها این را نمی دانند
    • نسیم IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      86 19
      پاسخ
      درود برشرف تو که از برخی کشورهای اسلامی وعربی باشرفترهستی .!!!!!!
    • احمد IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      52 9
      پاسخ
      زنده بادایران زتده بادایرلند
    • رسول IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      59 17
      پاسخ
      ایران اشتباه کرد آتش بس را قبول کرد باید دو سه روز محکم اسراییل را میکوبید
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      11 28
      پاسخ
      حتم بدانید مخارجش از مداخلش بیشتر است تمام معتادین فرنگی بدلیل مخارج فراوان خلاف جهت شنا میکنند
    • مرگ برغرب گرایان وطن فروش IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      54 18
      پاسخ
      مرگ براسراییل مرگ برآمریکا مرگ بر وطن فروش بیشرف مرگ بردشمنان این نظام مرگ بردشمنان ایران چه داخلی چه خارجی
    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      53 13
      پاسخ
      درو بلات بخوره تو سر برخی سلبریتی های پوشالی ایران
    • jelahi IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      32 13
      پاسخ
      درصدبالایی ازمردم جهان ازامریکاواسراعیل بیزارند.هندوستان.افغانستان وشوروی سابق وتمام مردم خاورمیانه .افریقا.اروپا.امریکا..این دولتهاودولتمردهای بی غیرت ودست نشانده هستندکه سنگ امریکاواسراعیل وسنگ خونخواران عالم روبه سینه میزنن آنهم برای باقی ماندن درقدرت هست بیچاره ها همیشه دست بدامان لابیه آمریکاواسراعیل هستن قدرت بامردم بودن روباورندارن
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      36 15
      پاسخ
      ایرانی تروریست وکودک کش نیست :::ایرانی دوستدار بشریت است از هر قوم ومذهبی :::ایرانی در برابر ظالمین وستمکاران استوار می ایستد وآزادیخواهان جهان را دلشاد می کند ::::ایرانی از هیچ قدرتی در جهان نمی هراسد ودر برابر هیچ شیطانی تعظیم نخواهد کرد ::::ایرانی خون می دهد عزت وخاک نمی دهد ::::ایرانی می ماند کودک کش نابود می شود :::این وعده پروردگار است :::::::ایران قوی خاکت مقدس است ای سرزمین شیران ::::خاکت را بوسه میزنم ای حرم
    • ناشناس IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      65 8
      پاسخ
      دمت گرم مرد که میفهمی
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      28 13
      پاسخ
      کاش وطن فروش ها ، غربگراهای پاچه لیس ، شیفته های بردگی غربی ها هم از این خارجی با بصیرت یاد بگیرند
    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      20 9
      پاسخ
      آقای ایرلندی شما درست گفتی. اما اروپا اسراییل را تجهیز می کنه وسلاح مجانی بهش میده سنگ مفت گنجشگ هم مفت
    • US ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      24 8
      پاسخ
      ما هم به شما درود بیکران داریم وآرزوی بهترینها در سال پیش رو کریسمس بر تمام ارواح پاک الهی مبارک بر تمام عدالت خواهان و آزادگان بر تمام آنها که انسانیت واقعی را در درون خود حفط کرده اند
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      54 9
      پاسخ
      بازم خداروشکر امسال یه عده هر چند کم فهمیدن که ایرانی تروریست نیست و تروریست واقعی دولت ترامپ و نتانیاهو هستن و اتفاقا ایرانیا یکی از معدود انسانهای حامی مظلوم هستن
    • ف ن US ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      21 15
      پاسخ
      عاشقتیم قابل نداشت
    • محمدی IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      34 13
      پاسخ
      دمت گرم
    • محمد نبی میرزابی IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      21 17
      پاسخ
      یک نفر در این جهان پیدا شد که معلوم میشود شیر پاک خورده از پستان مادر و نطفه سالم از پدر آگاه روشن ضمیر تا این گونه در دلسوزی از آدم های گرفتار دفاع میکند و هیچ آدمی و کشوری هنوز مثل این روح بشری ما ندیده ایم پس از مدتها...من سرباز جنگ .صورت شما را می‌بوسم .
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      21 9
      پاسخ
      آدم های آدم در همه جای دنیا هستند ولی خیلی کمند
    • حسن IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      26 11
      پاسخ
      ای کاش آتش بس را قبول نمی‌کردیم
    • حسن IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      36 7
      پاسخ
      ای کاش آتش بس را قبول نمی‌کردیم
      • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        0 1
        متوجه باش آتش بس یک طرفه کرده بودند
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      22 12
      پاسخ
      سلام دمت گرم ای ازاده ایرلندی که حرف دل ستمدیدگان و محرمان عالم را بیان کردی و انقدر شجاعت داشتی که از حقوق بشر پوشالی غرب انتقاد کردی و عاقبت همه چیز را به جان خریدی و کاش بعضی از به اصطلاح روشنفکران و غربزدگانی وطنی از شجاعت و بصیرت تو یاد میگرفتند و لااقل حمایت که نمیکنند هیچ جانبداری نکنند و از جنایتکاران عالم که در راس انان شیطان بزرگ امریکا و فرزند ناخلف او حمایت نکنند
    • Matp IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      22 9
      پاسخ
      درود وسلام ابراهیم وار بر خودت وپدر و مادر و اجدادت . درود به شرفت ،مثل این انسان ولو به تعدادکم میتونه یک سرزمینی رو از شر هزاران حرومزاده امثال نتان یابو و ترامپ و سران بی خود اروپا پاک کنه .
    • مالک IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      29 11
      پاسخ
      زنده باشی ،شما از سران شهوتران عرب میلیاردها برابر بهتری .دمت گرم
    • هرمز ایرانی IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      18 3
      پاسخ
      چرا باید هزار و دویست نفر کشته می‌دادیم. اگر با آژیر خطر مردم را آگاه می‌کردند و اگر بفکر پناهگاه بودند این هزار و دویست نفر می‌توانست به سیصد و چهارصد نفر تقلیل پیدا کند یا حتی بیشتر اگر بفکر جان فرماندهانمان و دانشمندانمان بودیم علیرغم اینکه می‌دانستیم دشمن ما تروریست هست و پایبند به هیچ قانون انسانی نیست چرا باید اینهمه تلفات در دوازده روز می‌دادیم اینها همش درده باید فکری کرد زمان جنگ ایران و عراق ما آژیر خطر داشتیم الان از اون زمان هم عقب افتاده تر شدیم ؟ ضعفهای خودمان را جدی بگیریم
    • مهدی IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      21 10
      پاسخ
      درود بر ایرلندی ها با شرف ،ایرلند یک کشور صلح جو و بدون جنگ بوده و هست در تاریخش و از کشورهای نسل کش و کودک کش بشدت متنفر است ،درود بر رزمندگان ایرانی
    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      13 8
      پاسخ
      تبارک الله
    • محمود IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      18 10
      پاسخ
      ما ایرانی ها هم از شما تقدیر تشگر مکنیم مرحبا
    • احمد IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      9 8
      پاسخ
      سلام و درود به شما ازاد مرد ایرلندی
    • پیام IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      8 8
      پاسخ
      تمام مردم دنیا با فلسطین هستند به غیر از استکبار جهانی
    • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      11 8
      پاسخ
      دمت گرم که توی کشور غیر مسلمان بدنیا آمده ای اما طرف حق تاریخ ایستاده ای
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      14 8
      پاسخ
      خیلی از این وطن فروشان بی بته فهم شعورت بیشتره ،که تو اینترآشغال و همه جای دنیا ،ایران را بدگویی می‌کنند
    • محمد IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      9 9
      پاسخ
      بالاخره ماه پشت ابر نمی ماند و چهره و ذات خبیث و کثیف صهیونیسم برای ملل دنیا آشکار میشود!!🙏
    • ایرانی اصیل IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      8 8
      پاسخ
      کل دنیا فهمیدن اسرائیل نسل کسی کرده و باید نتانیاهو محاکمه بشه
    • سما IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      5 3
      پاسخ
      خواهش میکنم.قابلتونو نداشت
    • عرفان IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      7 9
      پاسخ
      درود به شرف تو که از بعضی به ظاهر ایرانی ولی مزدور و خائن بیشتر هست دوستت دارم
    • خون آبی IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      12 9
      پاسخ
      واقعا اسرائیلی ها حرامزاده هستند. والسلام.
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 11
      پاسخ
      آمریکا هیچ غلطی نمی تونه بکنه پایگاهاش که خورد وصاف شد عملیاتش هم که تو ایران ناموفق بود از بس که ترامپ بی عرضه ودست وپا چلفتیه بخواد حمله کنه ان شاالله ان شاالله وبه یاری خدا آمریکا دوروزه سقوط کرده ومی افته دست ایران ان شاالله این ها اصلا خبر ندارن ما چه تجهیزاتی داریم که شاید ۲ درصدش تو جنگ ۱۲ روزه رودیدند حمله کنند آمریکا هم میشه واس خودمون کاخ سفید هم‌حسینیه مون
      • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        2 1
        مگه تا حالا شک داشتی؟
    • م ط IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      9 4
      پاسخ
      دمت گرم... وطن فروش ها خجالت بکشن بی شرف ها...
    • اردشیر IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 5
      پاسخ
      این یه خارجی هست در بلاش بخوره تو سر وطن فروشان داخلی هرکه باشد
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 4
      پاسخ
      ما هم از شما بخاطر انسان دوستی و شریف بودنتون کمال تشکر و قدردانی را داریم
    • جابر IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      6 4
      پاسخ
      درودبرشرفت.درسراسردنیا انسانهایی باوجدان بیدار هستن ومن خوشحالم ازاین جریانات.این رژیم کثیف واغده ای باکشتن مسلمانان به جایی نمیرسه واخرش به درک واصل میشه.ماکشوری نیستیم که درمقابل ظلم سکوت کنیم.تنهاوتنهاترین کشوریم که پرچممون درمقابل ظلم جهانی بالاست.درود بر ایرانیان
    • زهرا IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 1
      پاسخ
      قابل توجه بازیگرای وطن فروش،
    • سیداصغر IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 1
      پاسخ
      فردااسرائیل ترورش میکند
    • IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای فیلم ساز متشکریم . اگر خدا بخواهد ریشه این رژیم نسل کشی بدست غیور مردان پارسی خشکانده خواهد شد . انشالله اسراییل نابود خواهد شد.
    • هادی IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درودبرشجاعتت که طرفدار حق هستی ازافرادوطن فروش وطرفداراسرائیل ،بهترومردترید.
    • سعید IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 0
      پاسخ
      درود بر شما هنرمند ایرلندی
    • جواد IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 0
      پاسخ
      غیرت و فهم تو ایرلندی از غیرت و فهم بعضی از خود فروختگان داخلی بیشتره
    • خسرو IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 0
      پاسخ
      شعور تو خیلی مورد تحسین است
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      انگار نسل مردان با وجود هنوز پایان نیافته
    • مجتبی IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 0
      پاسخ
      ای کاش آتش بس و قبول نمیکردن و همون موقع اسراییل و از صفحه روزگار پاک میکردن
    • ف ایرانی IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 0
      پاسخ
      دمت گرم
    • مهرداد US ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      درود بر مرد ایرلندی

