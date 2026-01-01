دستگیری مظنونان قتل فرد ۳۷ ساله در فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه دهم دی ماه فرد ۳۷ سالهای پس از درگیری و نزاع در مقابل درب منزلش مصدوم و سپس توسط اعضای خانوادهاش به بیمارستان منتقل میشود اما تلاش پزشکان برای نجات این فرد به نتیجه نمیرسد و فرد متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده فوت میکند.
پلیس با اشاره به آغاز تحقیقات در این خصوص اعلام کرد: چند مظنون به قتل این فرد شناسایی و دستگیر شدهاند.
پلیس با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، ابراز کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.
