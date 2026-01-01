  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

دستگیری مظنونان قتل فرد ۳۷ ساله در فولادشهر

اصفهان -مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان از دستگیری چند مظنون به قتل فرد ۳۷ ساله‌ای به نام داریوش انصاری در فولادشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه دهم دی ماه فرد ۳۷ ساله‌ای پس از درگیری و نزاع در مقابل درب منزلش مصدوم و سپس توسط اعضای خانواده‌اش به بیمارستان منتقل می‌شود اما تلاش پزشکان برای نجات این فرد به نتیجه نمی‌رسد و فرد متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌کند.

پلیس با اشاره به آغاز تحقیقات در این خصوص اعلام کرد: چند مظنون به قتل این فرد شناسایی و دستگیر شده‌اند.

پلیس با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، ابراز کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

    • بیتا IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      7 3
      پاسخ
      مردم عادی کلاشینکف دارن؟
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 3
      پاسخ
      مردم عادی تفنگ ندارن ولی منافقان دارن ،واونای که تو هر اعتراضی دنبال گرفتن یک سوژن یک دست آویزن واسه شورش ،درضمن مردم فقط دنبال احقاق حق هستند نه شورش مردم بابت گرانی ها وبدبختیها اعتراض می‌کنند
      • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        0 0
        یک انسان مومن و درستکار سنگ پرت نمی کنه اعتراض حق همه. هست اما اعتشاش کار منافقان اگر ذره آیی انسان. وجدان داشته باشه نباید آسیبی به مال مردم جان مردم بزنه بله مشکلات هست باید حل بشن اما با تعامل و همکاری مسولین و همه مردم داعش هیچ وقت فراموش نکنید دیدید چطور تو سوریه و عراق ناموس مردم می بردن آنها پشت مرز ایستاده اند تا به محض تضعیف امنیت بیان داخل اما کور. خواندن
    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا بداد برسه 😭😭😭 آیا قاتل کجا هست؟

