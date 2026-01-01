  1. استانها
بوشهر- امام جمعه دشتی از اجرای طرح فرهنگی معنوی «آدینه شهدایی» در نماز جمعه شهر خورموج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زنده نگه‌داشتن یاد شهدا یک وظیفه همیشگی است، اظهار کرد: در طرح «آدینه شهدایی» هر هفته هم‌زمان با سالگرد شهادت یکی از شهدای والامقام، نماز جمعه آن هفته به نام و یاد آن شهید سرافراز اقامه می‌شود و سیره و پیام آن شهید در بخش‌های مختلف نماز جمعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

امام جمعه دشتی با تأکید بر ظرفیت بی‌بدیل نماز جمعه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و معنوی است و بهترین بستر برای معرفی شهدا به‌عنوان الگوهای زنده ایمان، بصیرت، مقاومت و خدمت به جامعه به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح آن است که یاد شهدا به یک جریان مستمر، اثرگذار و امیدآفرین در متن زندگی مردم، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان تبدیل شود.

حجت‌الاسلام زاهد دوست با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح تصریح کرد: معرفی شهید هفته در بیانات خطیب جمعه، اجرای مجری، فضاسازی مصلی و برنامه‌های فرهنگی جانبی انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم پیوندی عمیق میان فرهنگ شهادت و حضور مردم در نماز جمعه برقرار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح «آدینه شهدایی» به‌صورت مستمر در طول سال ادامه خواهد داشت و با مشارکت خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی شهرستان، به یکی از برنامه‌های ماندگار نماز جمعه تبدیل خواهد شد.

