به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زنده نگه‌داشتن یاد شهدا یک وظیفه همیشگی است، اظهار کرد: در طرح «آدینه شهدایی» هر هفته هم‌زمان با سالگرد شهادت یکی از شهدای والامقام، نماز جمعه آن هفته به نام و یاد آن شهید سرافراز اقامه می‌شود و سیره و پیام آن شهید در بخش‌های مختلف نماز جمعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

امام جمعه دشتی با تأکید بر ظرفیت بی‌بدیل نماز جمعه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و معنوی است و بهترین بستر برای معرفی شهدا به‌عنوان الگوهای زنده ایمان، بصیرت، مقاومت و خدمت به جامعه به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح آن است که یاد شهدا به یک جریان مستمر، اثرگذار و امیدآفرین در متن زندگی مردم، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان تبدیل شود.

حجت‌الاسلام زاهد دوست با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح تصریح کرد: معرفی شهید هفته در بیانات خطیب جمعه، اجرای مجری، فضاسازی مصلی و برنامه‌های فرهنگی جانبی انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم پیوندی عمیق میان فرهنگ شهادت و حضور مردم در نماز جمعه برقرار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح «آدینه شهدایی» به‌صورت مستمر در طول سال ادامه خواهد داشت و با مشارکت خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی شهرستان، به یکی از برنامه‌های ماندگار نماز جمعه تبدیل خواهد شد.