زاهد دوست: نماز جمعه قرارگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر دوشنبه در دیدار رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتی به همراه جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی،نماز جمعه را سنگر بصیرت، وحدت، امیدآفرینی و از مهم‌ترین برکات انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: عزت، اقتدار و ماندگاری نماز جمعه مرهون خون پاک شهداست؛ شهدایی که بسیاری از آنان از پیشگامان حضور در این فریضه الهی بودند و برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب و حفظ این سنگر الهی جان‌فشانی کردند.

امام جمعه دشتی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا افزود: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان، وظیفه‌ای دینی، ملی و انقلابی است که باید در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام زاهددوست با بیان اینکه نماز جمعه قرارگاه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت است، تصریح کرد: تریبون نماز جمعه باید همواره یاد، نام، راه و آرمان‌های شهدا را زنده نگه دارد و فرهنگ ایثار را به نسل‌های آینده منتقل کند.

وی انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان را از مهم‌ترین رسالت‌های نماز جمعه برشمرد و خاطرنشان کرد: خاطرات، وصیت‌نامه‌ها و سبک زندگی شهدا باید در مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و نمازهای جمعه برای نسل جدید روایتگری شود تا این گنجینه ارزشمند به درستی حفظ و منتقل شد.

امام جمعه دشتی همچنین بر استمرار اجرای طرح «آدینه شهدایی» تأکید کرد و گفت: یاد و نام شهدای شهرستان باید در برنامه‌های نماز جمعه و مناسبت‌های مختلف، به‌صورت مستمر و اثرگذار گرامی داشته شود تا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زنده و پویا بماند.

در این دیدار، خانواده‌های معظم شهدا ضمن تبریک پنجم مرداد، از تلاش‌های ارزشمند امام جمعه دشتی در ترویج فرهنگ نماز جمعه، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی قدردانی کردند.