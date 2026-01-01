به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک شورای معاونان سازمان صداوسیما با مدیر و معاونان حوزه‌های علمیه، با محوریت عملیاتی‌سازی توافقنامه همکاری‌های دو نهاد، عصر پنجشنبه در قم برگزار شد و در آن، ابعاد جدید مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات نرم، رسانه‌ای و هویتی مورد بررسی قرار گرفت.



پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در این نشست با اشاره به تحولات اخیر منطقه و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: کشور پس از این مقطع، وارد شرایطی متفاوت شده و دشمنی که در میدان نبرد سخت به اهداف خود نرسید، اکنون تمرکز خود را بر جنگ روایت‌ها، افکار عمومی و بنیان‌های هویتی جامعه ایران قرار داده است.



وی با بیان اینکه در جریان جنگ سخت، زیرساخت‌های حساس کشور از جمله مراکز نظامی، هسته‌ای و حتی رسانه ملی هدف حمله قرار گرفت، افزود: پس از پایان درگیری‌ها و ناکامی دشمن، یک تهاجم هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده علیه مؤلفه‌های معرفتی، فکری و هویتی ملت ایران آغاز شده که هدف آن، تضعیف تدریجی هویت اسلامی ایرانی و تغییر چارچوب‌های فکری جامعه است.



رئیس رسانه ملی این رویکرد را فراتر از اختلافات سیاسی و جناحی دانست و تصریح کرد: آنچه امروز با آن مواجه هستیم، تلاشی جدی برای تغییر پارادایم فکری جامعه است و تهدیدی که اگر با آمادگی فکری و رسانه‌ای پاسخ داده نشود، می‌تواند آسیب‌های عمیق فرهنگی به همراه داشته باشد.



جبلی با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نقش کلیدی روایت‌گری در تحولات میدانی گفت: پیش از آنکه سلاح و تجهیزات نظامی وارد میدان شوند، این رسانه و مدیریت افکار عمومی است که سرنوشت نبردها را تعیین می‌کند و هرگونه تأخیر در تجهیز رسانه به پشتوانه‌های فکری و معرفتی، به معنای افزایش ضریب آسیب‌پذیری فرهنگی کشور خواهد بود.



وی با قدردانی از ظرفیت‌های علمی و معرفتی حوزه علمیه قم و همچنین اقدامات انجام‌شده در سازمان صداوسیما، خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های مشترک شد و افزود: دشمن راهبرد خود را تغییر نداده، بلکه شیوه‌های خود را به‌روزرسانی کرده و از مسیر تحریف، تخریب مبانی فکری، ترویج سبک زندگی غیر اسلامی، باورهای انحرافی و پدیده‌های ضدفرهنگی وارد شده است، مسیری که هم حوزه علمیه و هم رسانه ملی را به طور هم‌زمان هدف قرار می‌دهد.



رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد: رسانه ملی با تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود آماده است تا از این سرمایه عظیم معرفتی حوزه‌های علمیه در جهت هدایت افکار عمومی و مقابله مؤثر با توطئه‌های دشمن بهره‌گیری کند.