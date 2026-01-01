  1. استانها
توقف ۴ هزار کامیون در مرز دوغارون تایباد

مشهد- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت:۴ هزار کامیون در مرز دوغارون تایباد، منتظر ورود به افغانستان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حبیبی اظهار کرد: محوطه‌های گمرک اسلام‌قلعه افغانستان با بارندگی‌های چند روز اخیر در شرایط نامناسبی قرار دارد و امکانات این کشور در حال حاضر توان پذیرش ناوگان تجاری را مانند روال سابق تا اطلاع بعدی ندارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تصریح کرد: کامیون‌های متوقف‌مانده در پارکینگ‌های مختلف منطقه آزاد شامل حامل‌های سوخت و کانتینر ایرانی و افغانستانی هستند و روزانه ۲۰۰ دستگاه به تعداد آنها افزوده می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین به دلیل کمبود ناوگان افغانستانی، تخلیه و بارگیری فرآورده‌های سوختی با حداقل ظرفیت انجام می‌شود.

حبیبی با اشاره به توقف ناوگان ایرانی در خاک افغانستان تصریح کرد: هم‌اکنون هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع کامیون ایرانی در گمرک اسلام‌قلعه متوقف هستند و رانندگان باید تا زمان خروج از این کشور در کمترین امکانات رفاهی و برودت هوا روز خود را سپری کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون با بیان اینکه تردد بین ایران و افغانستان برقرار است، اضافه کرد: روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از ایران به سمت افغانستان خارج می‌شوند.

وی گفت: با هماهنگی فرمانداری تایباد، پلیس گذرنامه و دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز دوغارون، روز جمعه نیز وارد مدار تشریفات گمرکی شده است تا قریب به هزار دستگاه از ناوگان ایرانی وارد کشور شوند.

