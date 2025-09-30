به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پورعابد اظهار کرد: به علت قطعی اینترنت در افغانستان، از ساعت ۱۹ شب گذشته تا این لحظه روند خروج و پذیرش ناوگان تجاری از مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده است.

وی افزود: در حال حاضر دستکم ۸۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی در پارکینگ‌های مرز دوغارون در انتظار خروج به سمت افغانستان هستند که با تداوم قطعی اینترنت، به این رقم افزوده خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون ادامه داد: همچنین امکان برقراری ارتباط مجازی و اینترنتی با طرف افغانستانی وجود ندارد و برای چاره‌اندیشی، از طریق هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد به دنبال برگزاری ملاقات مرزی با مسئولان کشور مقابل هستیم.

پورعابد بیان کرد: البته ورود ناوگان تجاری و کامیون‌های مستقر در افغانستان به مرز دوغارون ایران بدون هیچ مشکلی در جریان است و قطعی اینترنت فقط روند خروج را دچار اختلال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان خارج می‌شوند و فرایند تردد ناوگان تجاری در این گذرگاه زمینی تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.