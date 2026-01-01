به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه در خیابان مطهری خرمآباد، تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصتطلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشتهسازی، با حافظان امنیت درگیر شدند.
این افراد که برخی از آنها به سلاح سرد و گرم مجهز بودند، با هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران انتظامی، شناسایی شدند که در همین راستا یکی از عناصر اصلی که حامل سلاح گرم (کلت کمری) بود، دستگیر و اوضاع بهطور کامل تحت کنترل قرار گرفت.
نظر شما