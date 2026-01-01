  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

اعترافات اغتشاش‌گر مسلح دستگیر شده در خرم‌آباد

خرم‌آباد- در این ویدیو، اعترافات اغتشاش‌گر مسلح دستگیر شده در تجمعات امروز خرم‌آباد را می‌بینید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه در خیابان مطهری خرم‌آباد، تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصت‌طلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشته‌سازی، با حافظان امنیت درگیر شدند.

این افراد که برخی از آنها به سلاح سرد و گرم مجهز بودند، با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، شناسایی شدند که در همین راستا یکی از عناصر اصلی که حامل سلاح گرم (کلت کمری) بود، دستگیر و اوضاع به‌طور کامل تحت کنترل قرار گرفت.

    فرزین IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      5 0
      پاسخ
      هیچکی نمیشناسه، از اینستاگرام گول خورده، اسلحه رو هم دانلود کرده بود؟

