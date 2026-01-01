به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر رئیس سازمان صداوسیما به استان قم، پیمان جبلی شامگاه پنجشنبه با آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع عالیقدر تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار، آیت‌الله شبیری زنجانی با اشاره به جایگاه ویژه رسانه ملی در نظام اسلامی، از تلاش‌های صورت‌گرفته در این مجموعه قدردانی کرد و اظهار داشت: من خود را موظف می‌دانم برای توفیق و موفقیت مسئولان نظام اسلامی دعا کنم، چراکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشور شیعی در جهان است که به‌طور رسمی و گسترده به ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌پردازد.



وی با تأکید بر سنگینی این مسئولیت افزود: همه کسانی که در مسیر نشر معارف دینی و خدمت به فرهنگ اسلامی فعالیت می‌کنند، نیازمند دعا هستند و بنده انجام این وظیفه را برای خود لازم می‌دانم.



این مرجع تقلید با اشاره به نقش اثرگذار رسانه‌ها در هدایت فکری و فرهنگی جامعه، خاطرنشان کرد: هر اندازه این رسالت با اخلاص، دقت و نیت الهی دنبال شود، آثار و برکات آن در جامعه ماندگارتر خواهد بود.



در ادامه این دیدار، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌های رسانه ملی ارائه کرد و به تشریح رویکردهای این سازمان در مسیر ارتقای محتوای برنامه‌ها پرداخت.



وی با اشاره به توجه ویژه رسانه ملی به سبک زندگی اسلامی اظهار داشت: سازمان صداوسیما تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع رسانه‌ای، معارف دینی، هویت اسلامی ایرانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی را در قالب‌های متناسب با نیازهای روز جامعه بازنمایی کند.



جبلی همچنین با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: جاری‌سازی منویات و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در تولیدات رسانه‌ای، یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در رسانه ملی است و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.



رئیس سازمان صداوسیما در پایان، با اشاره به مسئولیت خطیر این رسانه در پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی و معرفتی جامعه، تصریح کرد: رسانه ملی خود را متعهد می‌داند با ایفای نقشی مسئولانه، در پاسداشت هویت اسلامی ایرانی و تقویت باورهای دینی مردم گام بردارد.