مانور تمام عیار ترکیبی زلزله در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه مانور تمام عیار ترکیبی زلزله مشهد «مقاوم در سایه خورشید» با حضور حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد و دیگر مسئولان برگزار شد.

این مانور تخصصی با سناریوی فرضی وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و با کانون جنوب‌شرقی شهر مشهد طراحی و اجرا شد و ابعاد مختلف مدیریت بحران از مرحله پاسخ اضطراری تا اسکان، امداد، نجات، درمان، تأمین زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت انتظامات و امنیت مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جریان اجرای این مانور، دستگاه‌های مسئول به‌صورت کاملاً خوداتکا و با تجهیزات مستقل در محل‌های تعیین‌شده مستقر شدند و تمرین‌های عملیاتی از جمله جست‌وجو و نجات، انتقال مصدومان، برپایی بیمارستان صحرایی، اسکان اضطراری با نصب بیش از ۵۰۰ چادر، تأمین آب، برق، سوخت، نانوایی سیار، خدمات بهداشتی و مدیریت ارتباطات در شرایط اختلال زیرساخت‌ها به اجرا درآمد.

همچنین مشارکت بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دستگاه‌های دولتی، از ویژگی‌های شاخص این مانور بود و تلاش شد شرایطی نزدیک به واقعیت برای شناسایی نقاط قوت، کاستی‌ها و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی در مواجهه با حوادث احتمالی شبیه‌سازی شود.

مانور «مقاوم در سایه خورشید» با شعار «از مهر رضوی تا اقتدار علوی» و با هدف افزایش آمادگی استان خراسان رضوی در برابر زلزله و سایر سوانح طبیعی برگزار شد و نتایج آن مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه مدیریت بحران قرار خواهد گرفت.