۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

یازدهمین مانور تمام‌عیار ترکیبی زلزله در خراسان رضوی برگزار شد

مشهد- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: استان خراسان رضوی یازدهمین استانی است که در سال ۱۴۰۴ مانور تمام‌عیار ترکیبی زلزله را برگزار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا صبح جمعه در حاشیه مانور تمام‌عیار ترکیبی زلزله مشهد «مقاوم در سایه خورشید» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مانور دستگاه‌ها از حداکثر توان و آمادگی که در اختیار داشتند استفاده کردند و حضور بسیار خوبی در میدان داشتند. گرچه همه تجهیزات به دلیل مأموریت‌های واقعی به میدان آورده نشده بود، اما همین میزان تجهیزات نیز قابل توجه بود و این موضوع باعث افتخار است که در سراسر کشور توانمندی‌های خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این رزمایش‌ها و مانورها برای ایجاد هم افزایی و همدلی بین دستگاه‌ها برگزار می‌شود تا در زمان بحران بتوانند با یک مدیریت واحد و در میدان، به‌درستی عمل کنند. این مانور در سطح کشور در حال برگزاری است و استان خراسان رضوی یازدهمین استانی است که در سال ۱۴۰۴ این رزمایش را برگزار کرده و تا پایان سال، همه استان‌ها این رزمایش و مانور را برگزار خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ویژگی مانور امروز در خراسان رضوی، تمرکز بر امکانات و تجهیزاتی بود که به میدان آورده شده بود و همچنین چند دستگاه جدیدی که به‌ویژه در حوزه اطفای حریق و برخی تجهیزات مرتبط با سیلاب مشاهده شد.

ساجدی‌نیا ادامه داد: در مجموع وضعیت خوبی مشاهده و از این امکانات به‌خوبی استفاده شد که جای قدردانی دارد و از همه دستگاه‌های حاضر در این مانور تشکر می‌کنم.

