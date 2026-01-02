به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا صبح جمعه در حاشیه مانور تمام‌عیار ترکیبی زلزله مشهد «مقاوم در سایه خورشید» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مانور دستگاه‌ها از حداکثر توان و آمادگی که در اختیار داشتند استفاده کردند و حضور بسیار خوبی در میدان داشتند. گرچه همه تجهیزات به دلیل مأموریت‌های واقعی به میدان آورده نشده بود، اما همین میزان تجهیزات نیز قابل توجه بود و این موضوع باعث افتخار است که در سراسر کشور توانمندی‌های خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این رزمایش‌ها و مانورها برای ایجاد هم افزایی و همدلی بین دستگاه‌ها برگزار می‌شود تا در زمان بحران بتوانند با یک مدیریت واحد و در میدان، به‌درستی عمل کنند. این مانور در سطح کشور در حال برگزاری است و استان خراسان رضوی یازدهمین استانی است که در سال ۱۴۰۴ این رزمایش را برگزار کرده و تا پایان سال، همه استان‌ها این رزمایش و مانور را برگزار خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ویژگی مانور امروز در خراسان رضوی، تمرکز بر امکانات و تجهیزاتی بود که به میدان آورده شده بود و همچنین چند دستگاه جدیدی که به‌ویژه در حوزه اطفای حریق و برخی تجهیزات مرتبط با سیلاب مشاهده شد.

ساجدی‌نیا ادامه داد: در مجموع وضعیت خوبی مشاهده و از این امکانات به‌خوبی استفاده شد که جای قدردانی دارد و از همه دستگاه‌های حاضر در این مانور تشکر می‌کنم.