محسنی: راه دسترسی و آب شرب اولویت اصلی روستاهای رودان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی در جریان بازدید از روستاها به‌همراه بخشدار مرکزی و اعضای شورای بخش، با اشاره به وضعیت راه‌های دسترسی اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده با اداره راهداری، مشکل راه دسترسی این مناطق برطرف شده و مقرر است مشکلات ارتباطی منطقه حداکثر تا هفته آینده به‌طور کامل رفع شود.

وی همچنین در خصوص حمله خرس به دامداران و خسارات واردشده گفت: با هماهنگی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان، تمهیدات لازم اتخاذ شده تا اقدامات جبرانی و حمایتی در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و دغدغه دامداران کاهش یابد.

محسنی از پیگیری تأمین آب شرب روستاها به‌عنوان یکی دیگر از مصوبات این بازدید یاد کرد و افزود: در این راستا، تهیه دو مخزن آب ۵۰۰۰ لیتری در قالب طرح یادواره سردار شهید سلیمانی و با مشارکت خیرین، به‌زودی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ارتقای امنیت و رفاه ساکنان این روستاها تصریح کرد: به‌منظور بهبود روشنایی و افزایش امنیت معابر روستایی، نصب دو دستگاه برج نوری در این مناطق در دستور کار قرار گرفته و در آینده نزدیک اجرایی می‌شود.

فرماندار شهرستان رودان اظهار کرد: حضور مسئولان در میان مردم و شنیدن مستقیم مطالبات آنان، نقش مهمی در تسریع حل مشکلات دارد. تلاش ما بر این است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیرین، دغدغه‌های اساسی روستاها به‌ویژه در حوزه راه، آب شرب و امنیت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنیم.