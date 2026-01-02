صادقی: پنل‌ های خورشیدی سقفی منازل در لنگرود اجرایی شد

مسعود صادقی خمامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های گسترده برای ارتقای وضعیت شبکه برق در شهرستان لنگرود خبر داد و گفت: تعداد ۸ دستگاه فیلر جدید در حوزه ۲۰ کیلوولت در لنگرود در حال اضافه شدن است که معادل ۵۰ درصد از ظرفیت فعلی شبکه از بدو برق‌دار شدن شهرستان تاکنون محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق

صادقی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه افزود: پست ۶۱ احداث شده که ارزش آن چند صد میلیارد تومان است و فیدرهایی که در این شهرستان نصب می‌شوند، هر کدام بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارند. این پروژه‌ها در چند ماه اخیر اجرایی شده و شامل اجرای پروژه‌های سیم به کابل برای پایدارسازی شبکه‌های فشار ضعیف و افزایش ظرفیت باردهی هستند.

وی تاکید کرد که اقدامات انجام شده در راستای کاهش خاموشی‌ها و افزایش پایداری شبکه در برابر باد و طوفان طراحی شده است و افزود: چاپخانه به عنوان یکی از نقاط پرمصرف و منطقه ساحلی در اولویت کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری وضعیت شبکه در این مناطق بهبود یابد.

هوشمندسازی شبکه و کنترل مصرف

مدیرعامل توزیع نیروی برق گیلان همچنین به هوشمندسازی شبکه اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان نصب شده و برنامه داریم ظرف یک سال آینده این عدد به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کنتور برسد. این اقدام باعث بهبود کیفیت خدمات و افزایش اشراف بر وضعیت مصرف انرژی می‌شود.

پنل‌های خورشیدی سقفی برای منازل

وی درباره توسعه انرژی خورشیدی افزود: رویکرد جدیدی برای پنل‌های سقفی منازل اتخاذ شده است و امکان دریافت وام تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای علاقه‌مندان فراهم شده است. استقبال اولیه خوب بوده و تنها در کمتر از یک هفته، ثبت نام چند صد نفر انجام شده است.

صادقی تاکید کرد: این پنل‌ها دارای سیستم ذخیره‌سازی انرژی هستند و مصرف‌کنندگان می‌توانند برق مورد نیاز خود را حتی در صورت قطعی تأمین کنند.

وی افزود: در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت ارائه پنل‌ها نیز ارتقا خواهد یافت و استان گیلان با توجه به ظرفیت متوسط و مناسب خود، آماده توسعه انرژی خورشیدی است.

تأکید بر پرداخت به موقع بدهی‌ها و جلوگیری از استخراج غیرمجاز

مدیرعامل توزیع برق گیلان در ادامه بر اهمیت پرداخت به موقع بدهی‌های مصرف کنندگان صنعتی، کشاورزی و اداری تاکید کرد و توضیح داد: این منابع مالی برای خرید ترانس، کابل، پایه و احداث شبکه‌های جدید ضروری است و نقش کلیدی در توسعه و پایداری شبکه برق استان دارد.

وی در پایان به مبارزه با ماینرهای غیرمجاز برق اشاره کرد و گفت: اقدامات لازم برای کشف و جلوگیری از استخراج غیرمجاز انرژی انجام می‌شود تا این موضوع برای شبکه برق استان مشکلاتی ایجاد نکند.