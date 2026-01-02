علم الهدی: اعتراض مردم نشانه هوشیاری و آگاهی آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز در تقویم اجتماعی و انقلابی ما، با دو خاطره بزرگ، سازنده و اثرگذار روبه‌رو هستیم؛ دو خاطره‌ای که هر یک در حوزه‌ای متفاوت، اما مکمل یکدیگر، مسیر حرکت جامعه اسلامی ما را روشن می‌کنند.

آیت‌الله مصباح نقش راهبردی در تبیین معارف اسلامی و ارزش‌های انقلابی است

امام جمعه مشهد افزود: خاطره نخست، سالروز رحلت عالم بزرگ، فقیه، فیلسوف و متفکر عالی‌مقام، شخصیت کم‌نظیری است که به تعبیر مقام معظم رهبری، خلأ وجودی بزرگان اندیشه‌ای همچون علامه طباطبایی و شهید مطهری را در جامعه ما پر کرد؛ یعنی حضرت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه؛ عالمی که در عرصه معارف دینی، باورهای فکری، رهنمودهای اندیشه‌ای و دفاع عقلانی از اسلام ناب، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد و میراث فکری او همچنان راهنمای حرکت انقلاب اسلامی در حوزه معرفت و اندیشه است.

وی ادامه داد: خاطره دوم، خاطره‌ای انقلابی‌ساز، مجاهدپرور و هویت‌آفرین است؛ خاطره مردی از تبار اخلاص، غیرت و شجاعت، مجاهدی نستوه و سرداری پرصلابت و بااقتدار، شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، که فردا مصادف با سالروز شهادت این مرد بزرگ است. مردی که در عرصه مجاهدات عملی، در خط مقدم دفاع از اسلام، قرآن، دین، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، الگویی زنده و ماندگار از ایمان، تدبیر و شجاعت به‌جا گذاشت.

علم الهدی عنوان کرد: این دو خاطره بزرگ، در همه سال‌ها برای ما نقش آموزشی دارد؛ در عرصه معارف، باورهای فکری و جهت‌دهی اندیشه‌ای، آموزه‌ها و اندیشه عمیق مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی راهنمای ماست و در عرصه مجاهدات عملیاتی، دفاع راهبردی از اسلام و مقابله با جبهه استکبار، سیره، اقتدار و هیمنه سازنده شهید حاج قاسم سلیمانی چراغ راه جامعه ماست؛ جامعه‌ای که باید حیات اجتماعی خود را با امید، ایمان و مقاومت ادامه دهد.

امید در چهره شهید سلیمانی می‌درخشید

امام جمعه مشهد ابراز کرد: برادران و خواهران؛ آنچه امروز در سیمای زندگی این مجاهد بزرگ بیش از هر چیز چشم را خیره می‌کند، مسئله «امید» است. در چهره مجاهدات شهید حاج قاسم سلیمانی، امید می‌درخشید؛ او خود انسانی امیدوار بود و در عین حال، امیدآفرین برای ملت و نسل جوان مجاهد. پیروزی‌هایی که به دست می‌آورد، روح امید را در میان رزمندگان و جوانان تقویت می‌کرد و خود او با امید کامل، در میدان مقابله با استکبار جهانی و شگردهای شیطانی دشمن، شب و روز می‌دوید، تلاش می‌کرد و مجاهدت می‌نمود. انگیزه اصلی حرکت او، ایمان و امید به نصرت الهی بود؛ امیدی که غیرت‌آفرین و عزت‌ساز برای ملت ما شد.

وی گفت: امروز کشور ما با مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و مشکلات مواجه است، اما آنچه در این شرایط بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله امید است. دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا ملت ما را ناامید کند و جامعه را به مرحله یأس برساند؛ زیرا یأس یعنی بن‌بست و جامعه‌ای که به بن‌بست برسد، در نهایت به تسلیم در برابر دشمن کشانده می‌شود. از همین‌روست که دشمن می‌کوشد امید را از دل‌های مردم، به‌ویژه جوانان، بزداید.

علم الهدی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده‌اند که جنگ امروز دشمن، جنگ ترکیبی است و صرفاً حمله نظامی نیست؛ در این جنگ، دشمن با تحریف واقعیت‌ها، حقایق را دگرگون نشان می‌دهد و هدف اصلی او سست کردن اراده ملت و خاموش کردن شعله‌های امید در دل جوانان است. وقتی جوان نسبت به پیشرفت مأیوس شود و آینده را تیره ببیند، دچار احساس بن‌بست می‌شود و از انسانی که احساس بن‌بست می‌کند، نمی‌توان انتظار حرکت درست، تلاش سازنده و نقش‌آفرینی مؤثر داشت. دشمن دقیقاً از همین مسیر، یعنی تزریق ناامیدی، در پی از کار انداختن کیفیت و توان نسل جوان ماست.

امام جمعه مشهد بیان کرد: برادران و خواهران؛ مقام معظم رهبری، ولی امر مسلمین، نایب برحق امام زمان (عج) و حجت الهی بر ما هستند و آنچه ایشان می‌فرمایند برای ما حجت قطعی است. ایشان صراحتاً اعلام می‌کنند که ما به قله نزدیک شده‌ایم، حرکت کشور رو به بالاست و جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت قرار دارد. برخی گرفتاری‌ها و مشکلات داخلی نباید ما را از دیدن این دورنمای عظیم بازدارد و باعث شود از مسیر اصلی غافل شویم.

وی خاطر نشان کرد: البته روشن است که مشکلات معیشتی مردم واقعی است و نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ناخواسته به کمک دشمن در ایجاد یأس تبدیل شود. این مسائل باید به‌صورت جدی، دقیق و مسئولانه از سوی مسئولان و جریان‌های ذی‌ربط حل‌وفصل گردد تا هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم امید اجتماعی تقویت شود؛ چراکه جامعه امیدوار، جامعه‌ای مقاوم، پویا و پیش‌برنده است.

امام جمعه مشهد اضافه کرد: رسانه‌های صهیونیستی و جریان رسانه‌ای وابسته به دشمن، امروز با استفاده از شگردهای پیچیده و شیطانی، از جمله ابزارهای هوش مصنوعی، به‌دنبال ایجاد فتنه و تحریف واقعیت‌ها هستند. آن‌ها از جمعیت‌های معترض عکس‌برداری می‌کنند، سپس با بهره‌گیری از فناوری‌های مصنوعی، صدای شعارهای ضدانقلابی را بر روی تصاویر مردم قرار می‌دهند و چنین القا می‌کنند که مردم از انقلاب اسلامی عبور کرده‌اند و خواهان پایان نظام انقلابی هستند. این دقیقاً همان دشمنی است که با چنین حیله‌هایی وارد میدان فتنه می‌شود و می‌کوشد حق‌خواهی مردم را به ابزاری برای ضربه‌زدن به اصل نظام تبدیل کند.

وی گفت: در چنین شرایطی، همه ما باید هوشیار باشیم. اعتراض، مطالبه‌گری و حق‌خواهی مردم امری مشروع و درست است، اما این مطالبات نباید به‌گونه‌ای مطرح شود که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند، خود بهره‌اش را ببرد و در نهایت نه مردم به مقصودشان برسند و نه مشکلی حل شود. در این مسئله، دقت، عقلانیت و هوشیاری کامل ضروری است و برخورد با این شرایط باید کاملاً آگاهانه و حساب‌شده باشد.

علم الهدی افزود: اما میدان اصلی مواجهه با این وضعیت، خیابان نیست؛ میدان اصلی، مجلس شورای اسلامی است. مردمی که نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مجلس فرستاده‌اند، این کار را انجام داده‌اند تا مجلس به‌عنوان نهادی قانونی و انقلابی وارد میدان شود، واقعیت‌ها را پیگیری کند و از حقوق مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد، دفاع نماید. مجلس باید در متن مسائل حضور داشته باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند.

ثبات قیمت کالاهای اساسی فرمان قطعی رهبری است

امام جمعه مشهد تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمان صریح و روشنی صادر کرده‌اند که در هر شرایط اقتصادی، قابل اجراست. ایشان فرمودند باید ترتیبی داده شود که چند قلم از کالاهای اساسی دارای قیمت ثابت باشد تا سفره مردم بیش از این تنگ نشود. مشکلات اقتصادی ممکن است در شرایط مختلف وجود داشته باشد، اما حداقل باید در مورد کالاهای اساسی، ثبات قیمت برقرار شود. این فرمان، فرمان ولیّ امر مسلمین، حجت امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و دستور قطعی مقام معظم رهبری است و مجلس موظف است پیگیری کند که چرا این دستور اجرا نشده است.

وی ادامه داد: خود مجلس طرح کالابرگ را تصویب کرد، اما این طرح اجرا نشد. حالا حداقل وظیفه مجلس این است که از باب مسئولیت شرعی و قانونی خود، پیگیری کند که مانع اجرای این مصوبه چه بوده است. به‌گونه‌ای که شنیده می‌شود، دیوان محاسبات اسناد و مدارک متعددی در اختیار دارد که نشان می‌دهد چه افرادی یا جریان‌هایی در این میان دخالت کرده‌اند. مجلس باید وارد عمل شود، این پرونده‌ها را دنبال کند و با عوامل اخلال‌گر برخورد جدی داشته باشد؛ چراکه نمایندگان برای همین منظور به مجلس رفته‌اند و مردم آنان را برای انجام این وظیفه انتخاب کرده‌اند.

علم الهدی تاکید کرد: مقام معظم رهبری درباره نمایندگان مجلس تصریح فرموده‌اند که طبق قانون اساسی، شما موظفید از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی اسلام دفاع کنید و این تعهد در متن سوگند نمایندگی شما آمده است. این سوگند، یک سوگند تشریفاتی و صوری نیست؛ سوگند حقیقی است و شکستن آن کفاره دارد. شما سوگند خورده‌اید که پاسدار اسلام و حافظ دستاوردهای انقلاب باشید و این مسئولیت بسیار سنگین و سرنوشت‌ساز است.

مجلس باید نظارت دقیقی بر عملکرد دولت داشته باشد

امام جمعه مشهد گفت: این مهم، زمانی محقق می‌شود که مجلس واقعاً در رأس امور باشد؛ نه به‌صورت شعاری و تعارفی، بلکه به‌صورت واقعی و عملی. مجلس باید تصمیم بگیرد و تصمیمش اثرگذار باشد. مقام معظم رهبری در جای دیگری فرموده‌اند که نمایندگان مجلس با اختیارات قانونی خود، مسیر حرکت دولت را ریل‌گذاری می‌کنند. قانون اساسی ابزارهایی مانند تحقیق و تفحص را در اختیار مجلس قرار داده است تا بتواند تضمین اجرای صحیح امور را فراهم کند. این اقدامات هیچ منافاتی با همکاری با دولت ندارد.

وی افزود: اعتقاد همیشگی این بوده و هست که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ اما این همکاری هرگز به معنای چشم‌پوشی از حقوق قانونی مجلس نیست. نمایندگان موظف‌اند حق نظارتی خود را اعمال کنند، تحقیق و تفحص انجام دهند و بپرسند چرا یک تصمیم اجرا نشده، چرا نتیجه تغییر کرده، چرا مسیر عوض شده است. این فرصت بسیار مهم است و نباید از آن غفلت شود؛ این یک دستور مؤکد از سوی مقام معظم رهبری به مجلس است.

علم الهدی بیان کرد: این پذیرفتنی نیست که صدها نماینده در مجلس بنشینند و مشکلات سنگین معیشتی و اقتصادی بر زندگی مردم تحمیل شود، اما واکنش مؤثر و پیگیری جدی صورت نگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس که نهاد تخصصی خود مجلس است، بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام داده و می‌داند در پشت پرده چه می‌گذرد و چه کسانی در این مسائل دخالت می‌کنند؛ پس جای سکوت نیست. اکثریت نمایندگان، مقلد شرعی مقام معظم رهبری هستند و فرمان ایشان برای نمایندگان حجت شرعی دارد. مردم از نمایندگان خود انتظار دارند که وارد میدان شوند، مسائل را پیگیری کنند و مشکلات را حل نمایند.

نمایندگان مجلس نباید در برابر مشکلات معیشتی مردم سکوت کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اگر مجلس به‌طور جدی وارد عمل شود و مسائل را دنبال کند، انگیزه‌ای برای حضور مردم در خیابان‌ها باقی نمی‌ماند تا دشمن از آن سوءاستفاده کند. مردم نماینده فرستاده‌اند تا خودشان مجبور نباشند اقداماتی انجام دهند که دشمن بتواند از آن بهره‌برداری کند. اما اگر مردم ببینند نمایندگان‌شان اقدامی نمی‌کنند، احساس می‌کنند راه دیگری ندارند و این همان نقطه‌ای است که دشمن از آن استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین نمایندگان مجلس موظف‌اند با مردم سخن بگویند، واقعیت‌ها را شفاف توضیح دهند، از طرف مردم حرکت کنند و مطالبات آنان را به‌صورت جدی پیگیری نمایند. رهبری صریحاً می‌فرمایند که این مسیر هیچ منافاتی با همکاری با دولت ندارد؛ بلکه بزرگ‌ترین همکاری با دولت آن است که دخالت‌های ناصحیح دیگران در امور دولت شناسایی شود و اجازه داده نشود افراد یا جریان‌هایی در پشت پرده، روند کارها را منحرف کنند. این، مسئولیت مستقیم مجلس است.

علم‌الهدی ابراز کرد: پس از ورود مجلس، قوه قضائیه نیز بر اساس موضوعاتی که مجلس مشخص می‌کند، وارد عمل می‌شود و پیگیری حقوقی انجام می‌دهد. اگر این سازوکار به‌درستی فعال شود، بسیاری از مشکلات فعلی کشور قابل حل است. اساساً ما مشکل حل‌نشدنی نداریم. این کشور ثروت دارد، منابع دارد، نیروی انسانی توانمند دارد، جوانان مجاهد، فداکار، غیور و ازخودگذشته دارد. این سرزمین چیزی کم ندارد که مجبور باشد در برابر مشکلات تسلیم شود.

امام جمعه مشهد گفت: آنچه امروز باعث تشدید ناراحتی مردم می‌شود، فرافکنی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای است؛ اینکه در شهرهای مختلف مثل بیرجند یا شهرکرد، افرادی را به صحنه می‌آورند تا ناکارآمدی‌ها را به گردن دولت شهید و خدمتگزار بیندازند و با این روش، افکار عمومی را تحریک کنند. این رفتارها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث عصبانیت مردم، جریحه‌دار شدن عواطف عمومی و پیچیده‌تر شدن شرایط می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امید است همه، چه مردم و چه مسئولان، مسیر صحیح حرکت را تشخیص دهند و به‌ویژه نمایندگان انقلابی مجلس با مجاهدتی جدی و خالصانه، در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام‌های بزرگ و مؤثر بردارند؛ به‌گونه‌ای که مردم از هر نوع حرکت پرهزینه و سوءاستفاده‌پذیر بی‌نیاز شوند.