علم الهدی:تدبر در قرآن باید کنار قرائت نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با اعضای شورای توسعه فعالیتهای قرآنی استان که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نکات اساسی که در این جلسات قرآنی مطرح است، این پرسش مهم است که با وجود برگزاری مداوم و گسترده این جلسات، چرا طی سالهای گذشته نیروی تربیتیافته و اثرگذار از دل خود آنها بهطور جدی بیرون نیامده است. معمولاً در جلسات قرآنی اساتید محترم و برجستهای حضور دارند، اما الگوی تشکیلاتی منسجم و هدفمندی که بر اساس توسعه فعالیتها، نیروها را شناسایی، آموزش و برای مأموریتهای قرآنی سازماندهی کند، کمتر دیده میشود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: در حالی که اگر نیرو از درون همین جلسات و از میان دانشآموختگان خود مجموعهها تربیت شود، هم وابستگی به نیروهای بیرونی کاهش مییابد و هم برنامهها هویت درونی و پایدار پیدا میکند.
تدبر در قرآن باید کنار قرائت نهادینه شود
وی تاکید کرد: آنچه اهمیت اساسی دارد، گنجاندن «تدبر در قرآن» در کنار قرائت است. اگر تدبر تنها بهعنوان فعالیتی حاشیهای در نظر گرفته شود، اثر چندانی نخواهد داشت. مفسران و اساتید تفسیر کم نیستند، اما هدف اصلی این است که تدبر بهصورت جدی و برنامهمحور، در تمام تشکلهایی که محور آنها قرائت قرآن است، وارد شود و جزئی از ساختار جلسات باشد.
علم الهدی بیان کرد: در همین راستا امیدواریم که بهتدریج متولیان جلسات قرآنی بپذیرند که در کنار تأکید بر قرائت، تدبر نیز باید بهصورت جدی و مستمر دنبال شود؛ حتی اگر این کار توسط یکی از اعضای همان جلسه انجام گیرد، چراکه خود این امر موجب افزایش توان آموزشی و مشارکت مردمی خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر، تولید و گسترش فعالیتهای قرآنی در سطح جامعه، بهویژه مساجد است. قرآن باید بهعنوان یک جریان زنده و مستمر در مساجد جاری شود. در گذشته، قرائت قرآن بهطور طبیعی در اغلب مساجد رواج داشت، اما امروز این سنت نیازمند احیاست.
وی گفت: پیشنهاد مشخص این است که از ماه مبارک رمضان آغاز شود و در همه مساجد، برنامه منظم جزءخوانی قرآن برقرار گردد. اگر از همین حالا برنامهریزی شود، با توجه به فرصت دوماهه پیشرو تا رمضان، امکان اجرای فراگیر این طرح وجود دارد. مرکز امور مساجد میتواند در این زمینه نقشآفرینی کند و سایر نهادها نیز در حد امکان پشتیبانی مالی و اجرایی داشته باشند.
احیای جریان قرآنی در مساجد، نیازمند مشارکت مردمی است
علم الهدی بیان کرد: پیشنهاد میشود مدیریت و محوریت اینگونه برنامهها بیش از آنکه وابسته به شهرداری باشد، بر عهده مرکز امور مساجد و خود مساجد گذاشته شود و از ظرفیت خیرین، مردم و فعالان فرهنگی استفاده شود. ایجاد پایگاههای قرآنی در هر مسجد میتواند نخستین گام مؤثر باشد. اگر مساجد بهدرستی قرآنی شوند و مردم احساس کنند قرآن بهصورت واقعی در زندگی دینی آنها جاری است، خود مردم مشتاقانه پای کار میآیند و امامان جماعت نیز میتوانند هماهنگی لازم را ایجاد کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: نکته دیگر، ضرورت آمادگی فرهنگی و تبلیغی پیش از اجرای این طرحهاست. لازم است ابتدا برنامهای تبلیغی درون مساجد طراحی شود تا مردم با این حرکت همراه شوند. اگر امسال اجرای جزخوانی قرآن در مساجد بهعنوان یک مطالبه جدی دنبال شود و مقدمات آن از قبل فراهم گردد، قطعاً مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
امام جماعت محور اصلی فعالیتهای قرآنی مسجد است
وی با بیان اینکه مسئولیت نهایی امور قرآنی مسجد بر عهده امام جماعت است و سایر ساختارها در خدمت این محور عمل کنند، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که پویایی فرهنگی مساجد و حوزهها همواره متکی بر مردم بوده است، نه وابستگی به ساختارهای دولتی.
علم الهدی اضافه کرد: همانگونه که در سیره پیامبر اکرم (ص) و در طول تاریخ حوزههای علمیه دیده میشود، تکیهگاه اصلی دین، مردم بودهاند. اگر فعالیتهای قرآنی نیز بر همین اساس و با اتکا به مشارکت مردمی سامان پیدا کند، هم ماندگار خواهد بود و هم اثرگذاری عمیقتری در جامعه خواهد داشت.
