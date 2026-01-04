به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با اعضای بسیج دانشگاه رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بسیج دانشجویی سایر دانشگاهها و نیز با بسیج طلاب تفاوتهایی دارد. هرچند با توجه به ماهیت طلبگی دانشجویان این دانشگاه، طبیعی است که از جهاتی به بسیج طلاب نزدیکتر باشد و حتی بتوان آن را شاخهای از بسیج طلاب به حساب آورد، اما در عین حال هم با بسیج طلاب و هم با بسیج دانشجویی دیگر دانشگاهها تفاوتهایی اساسی دارد.
مأموریت اصلی بسیج دانشجویی دانشگاه رضوی، ارتقای فکری بدنه بسیج است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بهطور معمول، مأموریت اصلی بسیج دانشجویی در دیگر دانشگاهها، پاسداری از منافع نظام، انقلاب، اندیشه امام و خط رهبری در فضای دانشگاه و در مواجهه با جریانهایی مانند مدیریت دانشگاه یا سایر تشکلهاست. بسیج دانشجویی در آن فضا باید این موقعیت را حفظ کند و از ارزشهای انقلاب صیانت نماید. اما در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به دلیل ماهیت مدیریتی و تشکیلاتی دانشگاه، این وظیفه تا حد زیادی از دوش بسیج دانشجویی برداشته شده است؛ چراکه به فضل الهی، مدیریت دانشگاه و تشکلهای موجود، همگی در همان مسیری حرکت میکنند که بسیج به دنبال آن است و عملاً تقابل جدی با بسیج وجود ندارد.
وی گفت: بنابراین نقش اصلی و مهم بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، نه در تقابل داخلی، بلکه در عرصه نفوذ و اثرگذاری در مجموعههای مرتبط با بسیج و بهویژه سایر بسیجهای دانشجویی دانشگاههای دیگر است. این بسیج ظرفیت بالفعل بسیار مهمی برای کسانی است که میخواهند فعالیتهای تبلیغی، انقلابی و سیاسی را در سطح جامعه بسیجی گسترش دهند. به اعتقاد بنده، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی باید از یک سو با بسیج طلاب و از سوی دیگر با بسیج دانشجویی هماهنگ و همافزا باشد.
علم الهدی ادامه داد: اگر این هماهنگی بهدرستی شکل بگیرد، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی میتواند در دانشگاههای دیگر نفوذ مؤثر پیدا کند. از آنجا که اعضای آن دانشجو هستند، در محیط دانشگاهی از کارآمدی بالایی برخوردارند؛ هم در ارتقای اهداف نظام و هم در فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی مورد نیاز بسیج.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: امروز ما با این واقعیت مواجه هستیم که بدنه بسیج، بهویژه بسیج دانشجویی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تذکر، تبلیغ، ترویج، آگاهسازی و ارتقای سطح فکری در حوزه مبانی نظام، انقلاب و ولایت فقیه است. با وجود آنکه دانشجویان بسیجی غالباً متدین، توانمند و از نظر علمی جزو دانشجویان برتر هستند و مسیر تحصیلی روشنی دارند، اما متأسفانه در شناخت مبانی دینی و ایدئولوژیک نظام آگاهی عمیقی ندارند. در حالیکه نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک نظام سیاسی نیست، بلکه نظامی مبتنی بر ایدئولوژی است و مبانی این ایدئولوژی باید برای حامیان و مدافعان آن کاملاً روشن باشد.
وی ابراز کرد: تجربه بسیج دانشجویی در دانشگاههای مشهد، بهویژه دانشگاه فردوسی، نشان میدهد که با اتخاذ سیاستهای صحیح میتوان به نتایج بسیار خوبی رسید. یکی از اقدامات مهم، ایجاد انسجام و اتصال میان بسیجهای دانشجویی دانشگاههای مختلف بود؛ بهگونهای که در صورت بروز یک مسئله، بسیج همه دانشگاهها بهصورت یکپارچه وارد عمل میشوند و هیچ تشکلی توان مقابله با این حجم از انسجام و جمعیت را ندارد. اقدام مهم دیگر، هماهنگی بسیج دانشجویی با بسیج اساتید بود؛ چراکه در فضای دانشگاه، نقش استاد تعیینکننده است و همراهی اساتید انقلابی میتواند قدرت بسیج را چند برابر کند و حتی مدیریت دانشگاه را نیز وادار به همراهی نماید.
علم الهدی ادامه داد: امروز بسیج دانشجویی خراسان از قویترین بسیجهای دانشجویی کشور است، تا جایی که این الگو مورد توجه قرار گرفته و برخی مدیران آن به سطوح بالاتر کشوری دعوت شدهاند تا این تجربه در سایر مناطق نیز پیادهسازی شود.
ضعف مبانی نظری، چالش امروز بسیج دانشجویی است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: اگر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بتواند با سایر بسیجهای دانشجویی هماهنگ شود و بهعنوان مروج مبانی نظام و آموزههای انقلابی در آنها نفوذ کند، بدنه بسیج دانشجویی از نظر فکری و اعتقادی تقویت خواهد شد. در چنین حالتی، دانشگاه به پایگاه حقیقی انقلاب تبدیل میشود و بهترین بستر برای فعالیتهای تبلیغی مؤثر فراهم میآید.
وی ابراز کرد: بر این اساس، مأموریت اصلی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی آن است که در جایی وارد عمل شود که دیگران توان انجام آن را ندارند؛ یعنی ارتقای سطح معرفتی و ایدئولوژیک بدنه بسیج و ایفای نقش مؤثر در جامعه بسیجی. به نظر بنده، این ظرفیت اگر با برنامهریزی و تصمیمگیری آگاهانه همراه شود، میتواند منشأ آثار بسیار ارزشمندی باشد.
علم الهدی بیان کرد: از منظر مبانی نظام، به نظر بنده اگر شما با برنامه و تصمیمگیری دقیق وارد عمل شوید، کار بسیار صحیح و مؤثری انجام خواهد شد. اگر در عین حضور بسیج طلاب و بسیج دانشجویی، بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز بهعنوان بخشی از بسیج دانشجویی رسمیت پیدا کند و عزیزان بتوانند از ظرفیتهای متقابل یکدیگر بهره ببرند. این، بهزعم بنده، از مهمترین کارهایی است که امروز در این مجموعه میتوان انجام داد.
امام جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: در خصوص دانشگاه علوم اسلامی رضوی، لازم میدانم یاد و خاطره مرحوم آیتالله طبسی (رحمةاللهعلیه) را گرامی بدارم. ایشان با اخلاصی کمنظیر بنیان این دانشگاه را گذاشتند. بنده از همان ابتدای راهاندازی دانشگاه با ایشان در ارتباط بودم؛ آن زمان ما در تهران و دانشگاه امام صادق (ع) حضور داشتیم و خود ایشان نیز به آنجا میآمدند. میان ما نوعی همفکری وجود داشت و از نزدیک شاهد نیت و دغدغه ایشان بودم. اعتقاد مرحوم طبسی این بود که حوزه علمیه، در کنار ساختار سنتی خود، باید یک نظام آموزشی آکادمیک نیز داشته باشد؛ نه اینکه دانشگاهی صرفاً مدرکمحور ایجاد شود و نه اینکه حوزه سنتی کنار گذاشته شود، بلکه «حوزهای آکادمیک» در دل حوزه سنتی شکل بگیرد. دانشگاه علوم اسلامی رضوی دقیقاً با همین نیت پایهگذاری شد.
وی گفت: فارغالتحصیلان دانشگاه علوم اسلامی رضوی تا امروز عملکرد بسیار موفقی داشتهاند. نمونه روشن آن حضور فارغالتحصیلان این دانشگاه در سطوح عالی حوزه علمیه است، بهگونهای که حتی در شورای عالی حوزه، که از علمای تراز اول تشکیل شده، اساتیدی چون آقای حقپناه از دانشآموختگان این دانشگاه حضور دارند. همچنین در رشتههای قرآن و حدیث، فقه و اصول، اساتید برجستهای در حوزه علمیه فعال هستند که محصول همین دانشگاهاند. در عرصه قضاوت نیز، هرجا فارغالتحصیل حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی وارد شده، بهعنوان نیروی شاخص و موفق شناخته شده است.
علمالهدی اضافه کرد: بر این اساس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی هم در چارچوب نظام آکادمیک و هم در تربیت نیروهای متعهد، از دانشگاههای موفق کشور بهشمار میآید و واقعاً باید قدر آن را دانست. امیدوارم خط علمی و فکریای که از ابتدا در این دانشگاه شکل گرفته، حفظ شود و تضعیف نگردد. نباید اجازه داد گفته شود که این دانشگاه فقط در سالهای ابتدایی موفق بوده است؛ بلکه باید این مسیر با قوت ادامه یابد.
بسیج دانشجویی رضوی باید اندیشهساز جریان انقلابی باشد
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بنده از همان ابتدا نسبت به این دانشگاه علاقه و امید ویژهای داشتم و امروز نیز امیدوارم که دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهویژه در این مقطع حساس انقلاب، منشأ برکات بزرگی برای حوزه و نظام باشد. انتظار ما این است که نیروهای این مجموعه بهعنوان «اندیشهساز» جامعه، بتوانند مبانی انقلاب و اصول نظام اسلامی را در اندیشهها نهادینه کنند. چراکه اگر دفاع از نظام صرفاً بر احساسات استوار باشد، تا نقطهای پیش میرود و سپس فروکش میکند؛ اما اگر مبتنی بر فکر، عقیده و ایمان شود، حد و مرزی نخواهد داشت و انسان را تا نهایت ایثار و حتی فدا کردن جان پیش میبرد.
وی خاطرنشان کرد: مشکل امروز ما این است که در میان بخشی از نیروهای حزباللهی و جوانان، بیشتر با «انقلابیگری احساسی» مواجهیم تا «انقلابیگری فکری». افراد میگویند ولایت فقیه را قبول داریم، مخلص و فدایی رهبریم؛ اما وقتی به مبانی نظری رجوع میکنیم، عمق و فهم لازم وجود ندارد و صرفاً یک تعلق عاطفی دیده میشود.
علم الهدی گفت: نیروهای برجسته، مؤمن و فداکار نیز اگر از نظر فکری و معرفتی تغذیه نشوند، انقلابیگریشان صرفاً بر احساس استوار میماند. حال تصور کنید جوان حزباللهیای که امروز با جانفشانی در برابر اغتشاشها میایستد، اگر این مبانی بهدرستی و عمیق برای او تبیین نشود، تا چه اندازه در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. همینجاست که نقش دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مأموریت فکرسازانه آن، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: شما میتوانید به بدنه نفوذ کنید و این نیروها را از نظر فکری و مبانی نظام تقویت نمائید، سطح اندیشه و بینششان را بالا ببرید و بدنه بسیج را از درون احیا کنید.
وی گفت: اگر همین کار انجام شود، کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. پیش از آنکه به سراغ دشمن یا عرصههای دیگر تبلیغی برویم، این اولویت بیشتری دارد. البته فعالیتهای جهادی و تبلیغی در مناطق مختلف کاملاً ارزشمند است، اما این کار از آن دست کارهایی است که دقیقاً از شما برمیآید و از دیگران کمتر ساخته است. اگر بسیجیِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی بتواند در بدنه بسیج دانشجویی سایر دانشگاهها نفوذ کند، این شما هستید که میتوانید سطح فکرها و اندیشهها را ارتقا دهید و مبانی نظام را برای آنان تبیین کنید؛ ولو در حدی که خودشان بتوانند بفهمند و درک کنند. همین مقدار کافی است تا از یک حرکت صرفاً احساسی خارج شوند و وارد عرصهای فکری و آگاهانه گردند.
علم الهدی بیان کرد: بزرگترین امتیاز شما این است که دانشجوی امام رضا (ع) هستید؛ هیچ امتیازی بالاتر از این نیست.
نظر شما