به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای هیئت جوادالائمه (ع) که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام جواد (ع) اظهار کرد: میزان حساسیت و توجهی که امام رضا (ع) نسبت به فرزندشان داشتند، شاید در کمتر پدری نسبت به فرزندش دیده شود. پیش از ولادت امام جواد (ع)، ایشان لحظه‌به‌لحظه پیگیر این امر بودند و در ایام نزدیک به ولادت، جمعی از اصحاب نیز همراه ایشان منتظر تولد این مولود مبارک بودند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: پس از آنکه حضرت ریحانه خاتون، این میوه دل را به دنیا آوردند، امام رضا (ع) نوزاد را بلافاصله به آغوش گرفتند و با شوق و شعفی وصف‌نشدنی وارد جمع اصحاب شدند. حضرت در حالی که قنداقه را در دست داشتند فرمودند: «برای من فرزندی متولد شده که شبیه موسی بن عمران و شبیه عیسی بن مریم است»؛ سپس فرمودند: «قدست امٌّ ولدته»؛ پاک و مقدس باد مادری که این فرزند را به دنیا آورده است.

وی ادامه داد: آنچه دل انسان را در غربت امام هشتم (ع) می‌سوزاند، جدایی ایشان از این همسر بزرگوار و از فرزند دلبندشان، امام جواد (ع) است؛ جدایی‌ای که مظهر غربت جان‌سوز حضرت رضا (ع) در مسیر خراسان بود.

علم الهدی با اشاره به این فرمایش امام رضا (ع) که خداوند به من فرزندی عطا کرده که هم وارث من است و هم وارث آل داوود؛ عنوان کرد: در این فرمایش سه نکته اساسی وجود دارد که در شناخت عظمت این امام همام بسیار راهگشاست. نخست آنکه حضرت فرمودند: «شبیه موسی بن عمران، فالق‌البحار است»؛ یعنی شکافنده دریاها. این تعبیر، بعدها معنای خود را آشکار کرد؛ آنجا که امام جواد (ع) در کودکی، شکافنده دریاهای علم شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: پس از شهادت امام رضا (ع)، سن مبارک امام جواد تنها هشت سال بود و پذیرش امامت یک امام هشت‌ساله برای شیعیان در آغاز دشوار می‌نمود. جمعی از علما، محدثان و شاگردان ائمه (ع) از شهرهای مختلف، از جمله کوفه، بغداد، مدینه و یمن گرد هم آمدند تا مسئله امامت حضرت را بررسی کنند.

وی گفت: در آن مجلس، سی هزار مسئله علمی از امام جواد (ع) پرسیده شد و حضرت بدون تردید به همه پاسخ دادند. حتی مجموعه پرسش‌هایی که پیش‌تر از امام رضا (ع) پرسیده شده و مکتوب شده بود، عیناً از امام جواد (ع) سؤال شد و پاسخ‌ها دقیقاً مطابق پاسخ‌های امام رضا (ع) بود.

علم الهدی گفت: به‌همین‌دلیل، پس از امام جواد (ع) دیگر اختلاف جدی در میان شیعه پدید نیامد و تعبیر «فالق‌البحار» که امام رضا (ع) درباره فرزندشان فرمودند، به‌روشنی معنا شد؛ شکافتن دریاهای علم توسط امامی هشت‌ساله.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: دومین تعبیر، شباهت امام جواد (ع) به حضرت عیسی بن مریم بود؛ همان‌گونه که حضرت عیسی در گهواره به سخن آمد و فرمود: «انی عبدالله، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا»، امام جواد (ع) نیز در کودکی، حجت الهی و مظهر علم و ولایت الهی بر زمین بود.

وی ابراز کرد: امام رضا (ع) فرمودند: خداوند به من فرزندی عنایت کرده است که هم وارث من است و هم وارث آل داوود. وارث بودن نسبت به امام رضا روشن است؛ فرزند، وارث پدر است. اما تعبیر «وارث آل داوود» نشان می‌دهد که امام جواد (ع) وارث آن ولایت عظیمی است که حضرت سلیمان داشت؛ ولایتی که بر جن و انس حاکم بود. امام جواد (ع) نیز دارای چنین ولایت الهی است.

اخلاص، سرمایه اصلی نوکری اهل‌بیت (ع) است

علم الهدی گفت: برادران و خواهران عزیز؛ خدمتی که شما در هیئت جوادالائمه (ع) انجام می‌دهید، در حقیقت نوعی عهد و التزام با وجود مقدس امام رضا (ع) است. ایشان خادمان فراوانی دارند. طبق آخرین آماری که به من داده‌اند، حدود ۳۲ هزار خادم با حکم رسمی در آستان مقدس حضرت خدمت می‌کنند؛ در بخش‌های مختلف، از انتظامات و نظافت گرفته تا خدمات اجتماعی و درمانی. اما در میان این خادمان، گروهی جایگاه ویژه‌ای دارند؛ اینان کسانی‌اند که خادم امام جواد (ع) هستند. چون امام رضا نسبت به فرزندشان نهایت حساسیت و محبت را دارند، خدمت به امام جواد (ع)، قرب خاصی در پیشگاه امام هشتم دارد. هیئت جوادالائمه، در واقع خادمان نازدانه امام رضا (ع) را در خود جای داده است و این، مقام و منزلتی بسیار بلند است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این را بدانید که در خدمت به امام جواد (ع)، هیچ‌گاه بن‌بست و چالش واقعی وجود ندارد؛ نه مالی، نه اجرایی، نه سیاسی. چون این خدمت، مورد توجه امام رضا (ع) است. سیره اهل‌بیت (ع) چنین است که اگر خادمی را بپذیرند، خودشان او را در مسیر خدمت یاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: فرهنگ اهل‌بیت، فرهنگ دستگیری از خدمتگزار است. اگر مانعی در مسیر نوکری پیش بیاید، خودشان کمک می‌کنند تا آن مانع برداشته شود. بنابراین در دستگاه اهل‌بیت (ع)، خدمت زمین نمی‌ماند؛ چون صاحب دستگاه کمک می‌کند.

علم‌الهدی ادامه داد: اما خادمی، سرمایه می‌خواهد؛ سرمایه‌ای که در وجود خود شماست. اخلاص، شرط اصلی نوکری است. اگر کسی خادم شد، دیگر نباید چشم به چیزی جز رضایت صاحب خانه داشته باشد. آنچه از شما خواسته شده، اخلاص است؛ و وقتی این سرمایه تأمین شد، بقیه راه را خودشان هموار می‌کنند.

هیئت جوادالائمه (ع) باید نماد هیئت انقلابی در مشهد باشد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: نوکری اهل‌بیت به سن و سال نیست؛ پیرمرد هشتادساله می‌تواند نوکر باشد و جوان کم‌سن‌وسال هم می‌تواند. اما نوکری نه به علم است، نه به سواد، نه به توان فردی. نوکری را آن‌گاه می‌پذیرند که نوکر، به‌روز باشد؛ یعنی بداند امروز اهل‌بیت از او چه می‌خواهند. کار امروز امام جواد (ع) همان کار توسعه دین و شریعت در متن جامعه است؛ و امروز، بستر اجرایی این مأموریت، انقلاب اسلامی است. هر اندازه نقش شما در این مسیر پررنگ‌تر و اثرگذارتر باشد، همان‌قدر نوکری شما واقعی‌تر است.

وی گفت: هیئت جوادالائمه باید در مشهد، به‌عنوان یک نماد و آرم انقلاب شناخته شود. لازم است در همه فعالیت‌ها و برنامه‌های انقلابی، حضوری کامل، فعال و مقتدر داشته باشید؛ به‌گونه‌ای که وقتی نام هیئت جوادالائمه برده می‌شود، ذهن‌ها به یک هیئت انقلابیِ پیشرو و اثرگذار منتقل شود.

علم الهدی ابراز کرد: به‌ویژه در برنامه‌هایی که برای نوجوانان و جوانان طراحی می‌کنید، باید به‌گونه‌ای عمل شود که هم روحیه انقلابی در آن‌ها شکل بگیرد و هم به نیروهای فعال و مؤثر جبهه انقلاب تبدیل شوند. تشویق به تحصیل، رشد علمی، تلاش و مسئولیت‌پذیری، در کنار تربیت انقلابی و حزب الهی، یک ضرورت است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد، شهر حساسی است و از جهات مختلف با مسائل و چالش‌های فراوانی مواجه است. در چنین شرایطی، هیئت شما باید هیئتی در خط ولایت و رهبری باشد؛ پشت سر مقام معظم رهبری، در میدان اجرای منویات ایشان. این مسیر را حفظ کنید و با قدرت در آن بمانید.