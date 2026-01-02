مدعی حمایت از مردم ایران عامل تحریم و فشار حداکثری بر معیشت است

محمدمهدی حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم مواجهه ملی، علمی و گفتگو محور با اظهارات مداخلهجویانه اخیر دونالد ترامپ، اظهار کرد: ادعای حمایت از مردم ایران از سوی کسی مطرح میشود که خود با سیاست تحریمهای حداکثری، بنیان معیشت مردم را نشانه رفت و بر سختیهای زندگی ایرانیان افزود.
فعال تربیتی و اجتماعی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، درباره اعتراضات داخلی کشور، بیان کرد: اظهارات اخیر آقای ترامپ بیش از آنکه از سر دغدغه انسانی یا همدلی با مردم ایران باشد، در امتداد همان سیاستهای فشار و تحریم است که طی سالهای گذشته آثار مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی بر جای گذاشت. فردی که دیروز با تحریمهای بیسابقه، سفره مردم را هدف قرار داد، امروز نمیتواند در قامت حامی ملت ایران ظاهر شود.
وی با اشاره به تناقض آشکار در گفتار و رفتار سیاستمداران آمریکایی افزود: تجربه تاریخی ملت ایران نشان میدهد هرگاه دخالت خارجی در قالب تهدید یا تحریک دنبال شده، زیان آن مستقیم بر دوش مردم سنگینی کرده است. سیاستمداران آمریکایی بهویژه آقای ترامپ در تمام سالهای اخیر تلاش کردهاند با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسیر توسعه ایران را دچار اختلال سازند و اکنون همان افراد در قالبی نمایشی از خیرخواهی سخن میگویند.
حسین پور با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی در مواجهه با تهدیدات چندلایه، گفت: در آموزههای تربیتی، همواره بر عقلانیت در مواجهه با بحران تأکید شده است. در این زمینه، سیاست ترامپ چیزی جز یک تلاش برای برهم زدن ساماندهی درونی جامعه از طریق تشدید اختلافات نیست. بنابراین، پاسخ ما باید واکنشی مستند، متین و مبتنی بر تحلیلی باشد که علت اصلی را به مردم نشان دهد.
فعال تربیتی و اجتماعی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارائه پاسخی ملی، مستند و عقلانی به این رویکردها تصریح کرد: در چنین شرایطی، نباید واکنشها محدود به هیجان یا شعار شود؛ بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان علمی، اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی و فرهنگیان، گفتوگویی اقناعی و آگاهانه شکل گیرد تا افکار عمومی بتوانند ریشه واقعی مشکلات اقتصادی را بشناسند.
همفکری ملی، سدی در برابر روایتهای تحریفشده خارجی
وی خاطر نشان کرد: تحریمهای یکجانبه و سیاستهای خصمانه آمریکا، نه یک موضوع گذرا بلکه عاملی ساختاری در ایجاد فشار بر اقتصاد کشور بوده است. مردم ایران با گوشت و پوست خود تأثیر آن تصمیمات را در دارو، کالا و معیشت روزمره لمس کردهاند؛ ازاینرو چنین ملت آگاهی بهخوبی میداند که ژست حمایتکنندگان امروز، در واقع ادامه همان مسیر فشار دیروز است.
حسینپور با تأکید بر ضرورت تقویت فضای گفتوگو و همفکری ملی خاطرنشان کرد: نخبگان کشور میتوانند با زبانی آرام و تحلیلی، مسیر درک درست واقعیت را هموار کنند. زمانی که سخن مبتنی بر منطق و تجربه زیسته مردم باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و روایت ملی در برابر روایتهای تحریفشده رسانههای خارجی قدرت میگیرد.
این فعال اجتماعی افزود: مردم شریف ایران، به مدد تجربه تاریخی خود، تفکیک میان مطالبهگریهای مشروع داخلی و تحریکات خارجی را بهخوبی درک میکنند. وظیفه ما آن است که این تمایز را در محیطهای اجتماعی و دانشگاهی تقویت کنیم و اجازه ندهیم نارضایتیهای بهحق اقتصادی، بستری برای تحقق اهداف سیاسی بازیگران خارجی شود.
وی تصریح کرد: پاسخ ملت ایران به ادعاهای مداخلهجویانه باید در قالب صدای آگاهان و صاحبنظران این سرزمین بیان شود؛ صدایی که خردمندانه و مستند، نشان دهد مشکل مردم ایران، همان سیاستی است که دیروز با تحریم و امروز با شعار حمایت، در پی تضعیف منافع ملی برآمده است.
