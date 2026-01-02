به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر جمعه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس در سنندج، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان در جشنواره اظهار کرد: با وجود بحران برف و کولاک و مسدود شدن مسیر بیش از ۱۰۰ روستا، تصمیم گرفتم برای چند دقیقه پایانی مراسم حضور پیدا کنم تا از جامعه عزیز معلولین و هنرمندان ارجمند تقدیر کنم.

وی افزود: قدردانی ویژه دارم از مهمانان استان‌های زاگرس‌نشین که در این جشنواره شرکت کردند و همه مسئولینی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند.

وی اذعان کرد: قطعاً هنر نزد ایرانیان، و به ویژه زاگرس‌نشینان، جایگاه ویژه‌ای دارد و تئاتر یکی از کهن‌ترین هنرهای بشری است که همیشه پیام‌های فرهنگی و اجتماعی را منتقل کرده است.

تئاتر معلولین؛ زبان انتقال پیام به جامعه

استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت مشارکت معلولان در عرصه هنر گفت: ارزش ویژه این جشنواره در این است که شما عزیزان با زبان هنر، پیام‌های خود را بهتر به جامعه منتقل می‌کنید و حضور شما باعث تأثیرگذاری بیشتر در جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: تئاتر، به عنوان یک هنر صحنه‌ای، توانسته ماندگارترین دیالوگ‌ها و پیام‌ها را ثبت کند و مشارکت شما در این حوزه، باعث می‌شود که صدای جامعه معلولین نیز شنیده شود و تأثیر اجتماعی آن افزایش یابد.

لهونی در پایان گفت: مجدد از همه عزیزانی که در برگزاری این جشنواره نقش داشتند تقدیر و تشکر می‌کنم. امیدوارم این جشنواره زمینه‌ساز استمرار فعالیت‌های هنری و فرهنگی برای معلولان در استان و منطقه زاگرس باشد.