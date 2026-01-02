  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

لهونی: تئاتر معلولین فرصتی برای انتقال پیام‌های فرهنگی و اجتماعی است

سنندج- استاندار کردستان گفت: هنر، به ویژه تئاتر، زبان قدرتمندی برای بیان پیام‌های فرهنگی و اجتماعی است و مشارکت شما در این عرصه، تأثیری ماندگار بر جامعه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر جمعه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس در سنندج، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان در جشنواره اظهار کرد: با وجود بحران برف و کولاک و مسدود شدن مسیر بیش از ۱۰۰ روستا، تصمیم گرفتم برای چند دقیقه پایانی مراسم حضور پیدا کنم تا از جامعه عزیز معلولین و هنرمندان ارجمند تقدیر کنم.

وی افزود: قدردانی ویژه دارم از مهمانان استان‌های زاگرس‌نشین که در این جشنواره شرکت کردند و همه مسئولینی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند.

وی اذعان کرد: قطعاً هنر نزد ایرانیان، و به ویژه زاگرس‌نشینان، جایگاه ویژه‌ای دارد و تئاتر یکی از کهن‌ترین هنرهای بشری است که همیشه پیام‌های فرهنگی و اجتماعی را منتقل کرده است.

تئاتر معلولین؛ زبان انتقال پیام به جامعه

استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت مشارکت معلولان در عرصه هنر گفت: ارزش ویژه این جشنواره در این است که شما عزیزان با زبان هنر، پیام‌های خود را بهتر به جامعه منتقل می‌کنید و حضور شما باعث تأثیرگذاری بیشتر در جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: تئاتر، به عنوان یک هنر صحنه‌ای، توانسته ماندگارترین دیالوگ‌ها و پیام‌ها را ثبت کند و مشارکت شما در این حوزه، باعث می‌شود که صدای جامعه معلولین نیز شنیده شود و تأثیر اجتماعی آن افزایش یابد.

لهونی در پایان گفت: مجدد از همه عزیزانی که در برگزاری این جشنواره نقش داشتند تقدیر و تشکر می‌کنم. امیدوارم این جشنواره زمینه‌ساز استمرار فعالیت‌های هنری و فرهنگی برای معلولان در استان و منطقه زاگرس باشد.

