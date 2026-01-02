  1. استانها
جشنواره تئاتر معلولان سکوی شکوفایی استعدادها

سنندج- معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: جشنواره تئاتر معلولان سکوی شکوفایی استعدادها است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عباسی پیش از ظهر جمعه در ارتباط تلفنی با اختتامیه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس، با اشاره به خدمات مراکز توانبخشی هنری بهزیستی اظهار کرد: این مراکز امکان ارائه خدمات توانبخشی هنری شامل هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش را به هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان زیرپوشش سازمان فراهم می‌کنند.

وی افزود: در راستای تحقق دسترسی عادلانه توانخواهان به خدمات فرهنگی و هنری، ۲۴ پایگاه هنر روستایی در مناطق محروم استان‌های گلستان، کردستان و ایلام فعال است و تاکنون به هزار و ۲۰۰ توانخواه خدمات ارائه شده است.

عباسی با بیان اینکه جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان فرصتی برای رشد توانخواهان است، گفت: این رویداد هنری نه تنها استعدادها را شکوفا می‌کند، بلکه مشارکت اجتماعی این قشر را نیز تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: برگزیدگان جشنواره منطقه‌ای با حمایت مستقیم سازمان بهزیستی به جشنواره‌های ملی معرفی خواهند شد و در صورت فراهم بودن شرایط، زمینه حضور بین‌المللی آنها نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: این مسیر با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد تا حضور هنرمندان دارای معلولیت در تمامی عرصه‌های فرهنگی و هنری ملی و بین‌المللی پررنگ‌تر شود و جشنواره‌ها به الگویی موفق برای توانمندسازی و ارتقای مشارکت اجتماعی تبدیل شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تقدیر از مدیران استانی، انجمن‌ها، تشکل‌های مردمی و خانواده‌ها، نقش هم‌افزایی میان مراکز توانبخشی، گروه‌های نمایشی و هنرمندان را حیاتی دانست و گفت: استمرار آموزش‌ها، توانمندسازی مربیان و تداوم حمایت‌های سازمان بهزیستی، از محورهای اصلی برای تقویت این مسیر پویا محسوب می‌شود.

