به گزارش خبرنگار مهر، قطب‌الدین صادقی بعدازظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی «ویژگی‌های کارگردانی تئاتر افراد دارای معلولیت» که در حاشیه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر زاگرس در سنندج برگزار شد، با اشاره به جایگاه اجتماعی هنر اظهار کرد: امروز میان واقعیت زیسته مردم و درک بخشی از مسئولان از مسائل معیشتی، اقتصادی و اجتماعی، فاصله‌ای محسوس وجود دارد و هنر می‌تواند به‌عنوان پلی ارتباطی، در کاهش این شکاف نقش‌آفرین باشد.

وی زبان هنر را یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقای آگاهی اجتماعی دانست و افزود: هنر توانایی آن را دارد که لایه‌های پنهان مسائل را آشکار کند، فهم عمومی را تعمیق ببخشد و جامعه را نسبت به آنچه در پیرامونش می‌گذرد، حساس‌تر و هوشیارتر سازد.

این کارگردان پیشکسوت عرصه تئاتر با تأکید بر اینکه هنر نباید در حد اعتراض و انتقاد متوقف بماند، تصریح کرد: زمانی پیام اجتماعی به‌درستی منتقل می‌شود که در قالبی خلاقانه، دراماتیک و ساختارمند ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که مخاطب نه‌فقط شنونده پیام، بلکه درگیر احساس و تجربه آن باشد.

صادقی که داوری نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس را نیز برعهده دارد، با اشاره به مؤلفه‌های اصلی یک اثر نمایشی موفق گفت: هر نمایش ماندگار بر سه رکن اساسی پیام، تکنیک و ساختار استوار است و تئاتر را نباید صرفاً به دیالوگ تقلیل داد؛ چراکه بدن، صدا و حرکت بازیگر بخش جدایی‌ناپذیر زبان نمایش هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تئاتر، به‌ویژه در حوزه افراد دارای معلولیت، می‌تواند بستری برای بروز توانمندی‌ها و بازتعریف نگاه جامعه باشد؛ مشروط بر آنکه با شناخت، خلاقیت و درک عمیق از انسان و مسائل او شکل بگیرد.