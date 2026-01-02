  1. استانها
فرونشست زمین در خیابان عالمی سمنان؛ عمق حفره ۱.۵ متر بود

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از فرونشست زمین در خیابان عالمی سمنان خبر داد و گفت: در این حفره یک متر و نیمی خوشبختانه مصدوم گزارش نشده است.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فرونشست زمین در خیابان عالمی سمنان حوالی ظهر جمعه خبر داد و ابراز داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، یک گروه امداد و نجات به همراه خودرو عملیاتی از ایستگاه شماره چهار به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در زمان حضور نیروها در محل، مشاهده شد بخشی از آسفالت خیابان به وسعت تقریبی دو متر مربع دچار فرو ریزش شده و عمق حفره بین ۱/۵ بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با تاکید بر اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت، بیان کرد: با همکاری عوامل شهرداری سمنان، محدوده حادثه ایمن‌سازی و تردد خودروها موقتاً متوقف شد.

صباغی تصریح کرد: کارشناسان فنی در حال بررسی علت اصلی حادثه هستند که احتمال می‌رود ناشی از فرسودگی شبکه فاضلاب یا نشست لایه‌های زیرسطحی باشد.

وی افزود: از شهروندان خواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فرورفتگی، ترک یا تغییر سطح زمین، بلافاصله مراتب را به شماره ۱۲۵ اطلاع دهند تا بررسی و ایمن‌سازی لازم انجام شود.

