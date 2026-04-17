۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

واژگونی مرگبار وانت پیکان در محور دامغان-سمنان؛ راننده جوان جان باخت

واژگونی مرگبار وانت پیکان در محور دامغان-سمنان؛ راننده جوان جان باخت

سمنان- رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از واژگونی یک دستگاه پیکان وانت در محور دامغان به سمنان خبر داد و گفت: شدت حادثه به حدی بود که راننده جوان خودرو در دم جان خود را از دست داد.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه پیکان وانت محور دامغان- سمنان حوالی پل جهاد سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله دو خودرو عملیاتی به همراه پنج آتش‌نشان از ایستگاه شماره یک به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از این بود که این خودرو دچار انحراف از مسیر و واژگون شده و شدت حادثه بسیار بالا است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با ابراز تأسف از مرگ در دم راننده جوان این خودرو در پی این حادثه، ادامه داد: عملیات رها سازی متوفی انجام گرفت.

صباغی اظهار داشت: اقدامات ایمنی و ایمن‌سازی محل توسط آتش‌نشانان انجام و خودرو نیز از مسیر خارج شد.

وی اضافه کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه پلیس راهور در دست بررسی است.

