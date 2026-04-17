واژگونی مرگبار وانت پیکان در محور دامغان-سمنان؛ راننده جوان جان باخت

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه پیکان وانت محور دامغان- سمنان حوالی پل جهاد سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله دو خودرو عملیاتی به همراه پنج آتش‌نشان از ایستگاه شماره یک به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از این بود که این خودرو دچار انحراف از مسیر و واژگون شده و شدت حادثه بسیار بالا است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با ابراز تأسف از مرگ در دم راننده جوان این خودرو در پی این حادثه، ادامه داد: عملیات رها سازی متوفی انجام گرفت.

صباغی اظهار داشت: اقدامات ایمنی و ایمن‌سازی محل توسط آتش‌نشانان انجام و خودرو نیز از مسیر خارج شد.

وی اضافه کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه پلیس راهور در دست بررسی است.