انفجار واحد مسکونی در خیابان اوقاف سمنان؛ بروز خسارت سنگین در پارکینگ

علی صباغی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع انفجار و آتش سوزی یک واحد مسکونی در خیابان اوقاف سمنان به سازمان آتش نشانی گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم آتش نشانی از ایستگاه دو و پنج به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در قسمت پارکینگ این واحد مسکونی چند انباری وجود داشت، افزود: حریق و انفجار از یکی از این انباریها ایجاد شده بود.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه به دلیل شدت انفجار بخشی از دیوار فرو ریخت، ابراز داشت: دو خودرو سواری و یک موتورسیکلت در این حادثه دچار خسارت سنگین شد و از بین رفت.
صباغی با بیان اینکه خوشبختانه حادثه تلفات و خسارات جانی بر جای نگذاشته است، تصریح کرد: علت بروز این حادثه در دست بررسی کارشناسان امر قرار دارد.
وی افزود: آتش نشانها بعد از خاموش کردن حریق و اطمینان از ایمن سازی محل حادثه به کار خود پایان دادند.
نظر شما