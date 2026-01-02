راهپیمایی مردم همدان علیه اغتشاشگران پس از نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه همدان ظهر جمعه و پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی مردمی، بار دیگر انزجار خود را از اقدامات اغتشاشگران و جریان‌های معاند اعلام کردند.

این راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، روحانیون، جوانان و نمازگزاران جمعه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی، اقدامات اغتشاشگرانی را که با طرح شعارهای سلطنت‌طلبانه و ضد ولایت فقیه در پی برهم زدن امنیت و آرامش جامعه هستند، محکوم کردند.

راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با مضامین حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و حفظ وحدت ملی، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و جریانات وابسته به بیگانگان تأکید داشتند.

مردم مؤمن و انقلابی همدان در این تجمع مردمی با اعلام وفاداری دوباره به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت، تأکید کردند که اجازه نخواهند داد دشمنان با سوءاستفاده از مطالبات مردمی و مشکلات اقتصادی، به اهداف شوم خود دست یابند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی همچنین با تأکید بر لزوم تفکیک اعتراض از اغتشاش، خواستار برخورد قاطع، قانونی و هوشمندانه با عوامل ناامنی و برهم‌زنندگان نظم عمومی شدند و اعلام کردند که مطالبات مردم باید از مسیرهای قانونی و در چارچوب نظام پیگیری شود.

این مراسم در فضایی آرام، منسجم و با نظم مثال‌زدنی برگزار شد و مردم همدان با حضور آگاهانه و مسئولانه خود، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، همواره پشتیبان انقلاب اسلامی بوده و با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهند داد.