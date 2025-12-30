حماسه ۹ دی در همدان؛ تجلی بصیرت و وفاداری مردم به انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، صبح سه شنبه با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم همدان برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور، مردم ولایت‌مدار و انقلابی دارالمؤمنین همدان با حضور در این راهپیمایی، بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های دینی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و محکومیت فتنه‌گران، بر ضرورت حفظ بصیرت، وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

این راهپیمایی از مسیرهای تعیین‌شده در سطح شهر همدان آغاز و با تجمع شرکت‌کنندگان در محل برگزاری مراسم، همراه با قرائت قطعنامه و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری به پایان رسید.

اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌ها، جوانان، دانش‌آموزان، روحانیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی در این مراسم حضور داشتند و فضای شهر همدان جلوه‌ای از همدلی، انسجام و بصیرت انقلابی به خود گرفت.

راهپیمایی ۹ دی هر ساله به عنوان نماد هوشیاری ملت ایران در برابر فتنه و انحراف برگزار می‌شود و مردم همدان با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداری‌شان به مسیر انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

۹ دی نماد ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

پیرحسین کولیوند پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در همدان اظهار کرد: ۹ دی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد حضور آگاهانه مردمی است که هرگاه احساس خطر نسبت به دین، هویت و آینده خود کنند، با اراده‌ای واحد در صحنه حاضر می‌شوند.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ابزارهای نوین جنگ روانی و رسانه‌ای ملت ایران را دچار تردید و ناامیدی کنند، افزود: آنچه این توطئه‌ها را ناکام گذاشته، سرمایه اجتماعی، بصیرت عمومی و انسجام ملی است که در روزهایی همچون ۹ دی به‌وضوح نمایان می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه ویژه همدان در تاریخ انقلاب اسلامی، تصریح کرد: همدان یک جغرافیا صرف نیست، بلکه هویتی ریشه‌دار در ایمان، علم، ایثار و مقاومت دارد و در طول تاریخ، عالمان، فرماندهان و شهدای بزرگی را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

کولیوند ادامه داد: حضور پرشور مردم همدان در آئین‌های انقلابی، استمرار همان مسیر افتخارآمیزی است که نسل‌های پیشین این دیار با فداکاری و مسئولیت‌پذیری ترسیم کردند؛ مسیری که همچنان چراغ راه آینده کشور است.

وی با تأکید بر اینکه ۹ دی نقطه پایان یک فتنه و آغاز مرحله‌ای تازه از حیات انقلاب بود، خاطرنشان کرد: این روز پیام روشنی برای جهان داشت و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه مردمی بیدار، صبور و استوار برخوردار است و هیچ پروژه‌ای توان تضعیف این حقیقت را ندارد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ترکیبی دشمن گفت: دشمنان با ترکیبی از عملیات رسانه‌ای، تحریف واقعیت‌ها و القای یأس تلاش کردند امنیت و آرامش کشور را هدف قرار دهند، اما هوشیاری مردم باعث شد این سناریو نیز با شکست مواجه شود.

کولیوند افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری در میدان جنگ روایت‌ها قرار داریم و جهاد تبیین یک وظیفه جدی برای نخبگان، رسانه‌ها و مسئولان است؛ چراکه اگر واقعیت‌ها با صداقت و شفافیت بیان نشود، فرصت روایت‌سازی در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت بحران‌ها بیان کرد: در مأموریت‌های مختلف امدادی، بارها شاهد بوده‌ام که مردم همدان چگونه با روحیه‌ای مثال‌زدنی، ایثارگرانه و مسئولانه پای کار می‌آیند و همین سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین پشتوانه نظام در شرایط دشوار است.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم تصریح کرد: مردم با صبوری مسیر انقلاب را همراهی کرده‌اند و انتظار دارند صداقت، کارآمدی و پاسخ‌گویی را از مسئولان ببینند، به‌ویژه نسل جوان که دغدغه آینده، اشتغال و زندگی دارد.

کولیوند در پایان با اشاره به دستاوردهای اخیر علمی کشور گفت: پرتاب همزمان چند ماهواره توسط دانشمندان جوان ایرانی، آن هم با میانگین سنی حدود ۲۵ سال، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم جوانان این سرزمین است و چنین موفقیت‌هایی در روز بصیرت، پیام روشنی از توانمندی ایران اسلامی به جهان مخابره می‌کند.

گفتنی است؛ در شرایطی که جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمن با شدت ادامه دارد، حماسه ۹ دی همچنان به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی، یادآور نقش بی‌بدیل مردم در صیانت از هویت، استقلال و مسیر کشور است؛ حضوری آگاهانه که نشان می‌دهد سرمایه اصلی نظام، اعتماد و بصیرت مردمی است و هر زمان این سرمایه به میدان می‌آید، تمام محاسبات دشمن رنگ می‌بازد.