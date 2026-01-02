به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه فرهنگی «روایت حبیب» روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در سالن فرهنگسرای نیایش شهر محمدیه برگزار شد. این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان استانی، مردم شهیدپرور استان قزوین و هنرمندان و فعالان فرهنگی همراه بود.

در جریان این برنامه، اثر خوشنویسی «امروز، قرارگاه حسین‌بن‌علی (ع) ایران است» که برگرفته از بخشی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی است، به‌صورت رسمی رونمایی شد. این اثر هنری توسط هنرمندان خوشنویس، حمیدرضا سلیمانی و محمدرضا سلیمانی خلق شده است.

بر اساس این گزارش، هدف از خلق و رونمایی این اثر، تبیین اندیشه، مکتب و نگاه راهبردی سردار دل‌ها نسبت به انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و جایگاه ایران اسلامی در امتداد نهضت عاشورا عنوان شده است.

ویژه‌برنامه «روایت حبیب» با محوریت پاسداشت مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی و بازخوانی ابعاد شخصیتی، فکری و فرهنگی این شهید والامقام برگزار شد و مورد استقبال گسترده اقشار مختلف مردم و جامعه هنری استان قرار گرفت.