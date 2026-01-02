رونمایی از المان ۱۸ متری شمشیر ذوالفقار در منطقه ۱۵ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، محمدعلی الفت‌پور، شهردار منطقه ۱۵ تهران، در آئین رونمایی از المان شمشیر ذوالفقار با اشاره به جایگاه والای ایثار و شهادت اظهار کرد: هرچه عزت و افتخار در این کشور وجود دارد، مرهون فداکاری خانواده‌های معظم شهداست و رونمایی از این اثر، افتخاری بزرگ برای شهر تهران و به‌ویژه منطقه ۱۵ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ساخت این نماد حاصل ماه‌ها تلاش مستمر بوده است، افزود: طراحی و اجرای شمشیر ۱۸ متری ذوالفقار به‌طور کامل توسط هنرمندان منطقه ۱۵ و شهر تهران انجام شده و مشاهده این اثر، مایه قوت قلب برای مردم و همه آزادگان جهان، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی است.

شهردار منطقه ۱۵ همچنین به برگزاری رویداد «۱۵۱۵» اشاره کرد و گفت: این رویداد برای نخستین بار در تهران و با محوریت رقابت‌های محلی و مشارکت مردمی در ۱۵ حوزه فرهنگی، هنری، ورزشی، رسانه‌ای و علمی برگزار شد که بیش از ۲۰ هزار نفر در آن شرکت کردند و امروز ۱۱۵ نفر از برگزیدگان آن مورد تقدیر قرار گرفتند.

الفت‌پور با تأکید بر نقش مردم در اداره شهر ادامه داد: رویداد «۱۵۱۵» در سال ۱۴۰۵ نیز برگزار خواهد شد و دبیرخانه آن از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است. مدیریت شهری تهران بر پایه مشارکت شهروندان استوار است و طرح «من شهردارم» نیز برای چهارمین بار در حال اجراست که تاکنون بیش از ۴۶ هزار ایده مردمی در قالب این طرح به مرحله اجرا رسیده است.

وی در پایان با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۲۵ روز تا پایان دوره چهارم طرح «من شهردارم»، از شهروندان خواست با مشارکت فعال، به بهبود شرایط محلات خود کمک کنند و ابراز امیدواری کرد منطقه ۱۵ همچون سال‌های گذشته، رتبه نخست مشارکت مردمی در شهر تهران را حفظ کند.

گفتنی است این مراسم هم‌زمان با آستانه میلاد خجسته امیرالمؤمنین (ع) در فرهنگسرای خاوران برگزار شد و در پایان از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل آمد.