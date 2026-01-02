به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان دومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران در مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی ایران، برگزار شد.
این مراسم با حضور علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یوسف اسکندری مشاور عالی معاون فرهنگی وزارت علوم، مصطفی باقری خلیلی مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی این معاونت، مهدی باصولی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، اموت باشار رایزن فرهنگی و آموزشی سفارت ترکیه در ایران و تنی چند از نمایندگان وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، به میزبانی امین مختاری رئیس جهاد دانشگاهی هنر و دبیر دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، به همراه دانشجویان شرکتکننده، داوران، منتورها، صنعتگران، تولیدکنندگان عرصه بازی کشور و تیم اجرایی این رویداد ملی برگزار شد و با معرفی نفرات برتر بخشهای رقابتی، این رویداد ملی به کار خود پایان داد.
المپیک بازیهای فکری فرصتی برای جریانسازی فرهنگی دانشجویان است
علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، در آئین اختتامیه دومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، با تأکید بر نقش بنیادین فعالیتهای فرهنگی در رشد اجتماعی و مسئولیتپذیری دانشجویان، اظهار کرد: تجربههای فرهنگی، هنری و جمعی دوران دانشجویی، صرفاً فعالیتهای جانبی یا مقطعی نیستند، بلکه نقش تعیینکنندهای در شکلگیری شخصیت اجتماعی، مسیر حرفهای و نحوه مواجهه افراد با مسائل جامعه در سالهای بعد ایفا میکنند. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که امروز در عرصههای مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقشآفرین هستند، نخستین تجربههای جدی خود را در همین فضاهای فرهنگی دانشجویی بهدست آوردهاند.
رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به آغاز فعالیتهای فرهنگی دانشجویان در سالهای پس از انقلاب فرهنگی و نقش جهاد دانشگاهی در سازماندهی و حمایت از این جریانها، افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیتها و دستاوردهای فرهنگی که امروز در دانشگاهها شاهد آن هستیم، محصول همان حرکتهای خودجوش دانشجویی، جشنوارهها و برنامههایی است که در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب فرهنگی و با کمترین امکانات، اما با انگیزه، جسارت و باور به توان جوانان شکل گرفت. دکتر منتظری تأکید کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدا بر این باور استوار بوده که اگر به دانشجو میدان داده شود، دانشجو میتواند مسیرهای تازهای در فرهنگ و اجتماع بگشاید.
وی با اشاره به اهمیت رویدادهایی همچون المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، این برنامهها را فرصتی ارزشمند برای بروز خلاقیت، گفتوگو، تعامل فکری و تقویت حضور فرهنگی دانشجویان در سطح ملی دانست و گفت: چنین رویدادهایی نباید صرفاً به چند روز رقابت محدود شوند، بلکه میتوانند به یک فرآیند مستمر یادگیری، شبکهسازی و شکلگیری جریانهای فرهنگی اثرگذار تبدیل شوند. رئیس جهاد دانشگاهی افزود: بازیهای فکری و فعالیتهای مشابه، ظرفیت بالایی برای تمرین تفکر راهبردی، حل مسئله و کار جمعی دارند و میتوانند در تربیت نیروهای خلاق و مسئول برای آینده کشور نقشآفرینی کنند.
دکتر منتظری تأکید کرد که مدیریت و راهبری حوزههایی مانند بازیهای فکری در کشور، بر عهده نسل جوان است و دانشجویان باید با ایدههای نو، جسارت تصمیمگیری و اتکای به توان علمی خود وارد میدان شوند و مسئولیت هدایت و توسعه این عرصه را بر عهده بگیرند.
دکتر منتظری در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده نسل جوان کشور، خاطرنشان کرد: جوانان امروز از نظر توان علمی، سطح آگاهی و انگیزه، سرمایههای بزرگی برای کشور بهشمار میآیند و اگر به خودباوری برسند و حمایتهای لازم را دریافت کنند، میتوانند همانگونه که نسلهای پیشین نهادهایی چون جهاد دانشگاهی را بنیان گذاشتند، جریانهای نو، پایدار و اثرگذاری در عرصه فرهنگ و هنر کشور ایجاد کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تقدیر از مجموعه دستاندرکاران برگزاری این رویداد و اعتماد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهاد دانشگاهی، از حمایتها و همراهی وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف و همچنین تلاشهای امین مختاری رئیس جهاد دانشگاهی هنر در طراحی و اجرای این برنامه ملی تشکر کرد.
المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، پیونددهنده هویت بومی و تجربه جهانی است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آئین اختتامیه دومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، با اشاره به چالشهای بنیادین سیاستگذاری فرهنگی، تأکید کرد: هر فرهنگ برای تداوم حیات خود ناگزیر از تغییر است و اگر صرفاً با رویکردی محافظهکارانه بر حفظ سنتها تمرکز کند، در عمل زمینه فرسایش و ایستایی خود را فراهم میآورد. دکتر وحید شالچی دوگانه تداوم و تغییر را یکی از مهمترین مسائل پیشروی سیاستگذاران فرهنگی دانست و افزود: بهویژه در مواجهه با فرهنگ جوانان، لازم است با دقت و ظرافت تشخیص داده شود کدام عناصر فرهنگی باید حفظ شوند و در کدام حوزهها باید پذیرای تغییر و نوآوری بود.
وی در ادامه با طرح دوگانه امر محلی و امر جهانی خاطرنشان کرد: هیچ فرهنگی نمیتواند با قطع ارتباط با جهان معاصر، پویایی و اثرگذاری خود را حفظ کند. بهرهگیری فعالانه از تجربههای جهانی در کنار صیانت از هویت بومی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. شالچی تصریح کرد: تمرکز افراطی بر امر بومی، علاوه بر محرومکردن جامعه از دستاوردهای جهانی، میتواند زمینهساز تعصب و گسست فرهنگی شود؛ در حالی که اتخاذ رویکردی متعادل، امکان تعامل، یادگیری و نوآوری را فراهم میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به زیست فرهنگی دانشجویان، اظهار کرد: دانشجو در فضای امروز دانشگاه، صرفاً گیرنده آموزش نیست، بلکه کنشگر فرهنگی، خالق، بازیگر اجتماعی و عضوی از جهان معاصر است و دانشگاه باید بستر شکلگیری این زیست متعادل و پویا را فراهم کند. وی زیست فرهنگی را نوعی تعادل میان تداوم و تغییر و نیز میان امر محلی و امر جهانی دانست و تأکید کرد این زیست، فراتر از آموزش رسمی، به معنای تجربه یک زندگی متوازن در فضای دانشگاهی است.
شالچی با اشاره به ایده شکلگیری المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، این رویداد را پاسخی عملی به سه چالش «تداوم و تغییر»، «امر محلی و امر جهانی» و «تناسب در زیست فرهنگی» ارزیابی کرد و گفت: در این المپیک، دانشجویان با بهرهگیری از تجربههای جهانی، بازیهایی طراحی کردهاند که در عین نوآوری، ریشه در میراث فرهنگی و ادبی ایران، از جمله شاهنامه، دارد. وی افزود: چنین رویدادهایی به سرزندگی محیطهای دانشگاهی کمک میکند و دانشگاه را به فضایی پویا برای زندگی، خلاقیت و شکلگیری اقتصاد فرهنگی تبدیل میسازد. وی در پایان، از مجموعه عوامل اجرایی و همکاریهای صورتگرفته در برگزاری این رویداد تشکر کرد.
از آکادمی برگزیدگان و باشگاه بازی تا صادرات و برندینگ جهانی بازیهای دانشجویی
امین مختاری، رئیس جهاد دانشگاهی هنر و دبیر دومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، در آئین اختتامیه این رویداد با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت دانشجویان، اظهار کرد: در دومین دوره المپیک بازیهای فکری، شاهد حضور دانشجویانی از ۱۰۱ دانشگاه سراسر کشور بودیم؛ آماری که حتی نسبت به برآوردهای اولیه نیز فراتر رفت و نشاندهنده اعتماد جامعه دانشگاهی به این رویداد پس از تجربه موفق دوره نخست است. وی این میزان مشارکت را نشانه ظرفیت بالای دانشگاهها در حوزه خلاقیت، طراحی و تولید بازیهای فکری دانست.
وی با تأکید بر اینکه افزایش کمّی مشارکت، همزمان با ارتقای کیفی آثار همراه بوده است، افزود: یکی از نقاط قوت این دوره، فرایند دقیق، چندمرحلهای و سختگیرانه داوری در کنار حضور منتورهای تخصصی بود که به شکل ملموسی بر کیفیت نهایی آثار اثر گذاشت. مختاری تصریح کرد: تلاش شد داوریها با نهایت دقت و وسواس انجام شود تا حق شرکتکنندگان بهطور کامل حفظ شده و برگزیدگان، حاصل یک رقابت عادلانه و حرفهای باشند.
دبیر دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران با اشاره به رویکرد راهبردی این رویداد، از سه برنامه پیشرو خبر داد و گفت: راهاندازی «آکادمی برگزیدگان»، تشکیل «باشگاه بازی» برای تداوم فعالیتها در طول سال، و حمایت هدفمند از مسیر تجاریسازی و ورود بازیهای برگزیده به بازار، از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال خواهد شد. مختاری افزود: تجربه برخی برگزیدگان نشان داده است که ورود به تولید حرفهای و حتی «حضور در بازارهای بینالمللی و حوزه صادرات بازیهای فکری دانشجویی»، کاملاً دستیافتنی است و برنامه داریم که به این حوزه ورود داشته باشیم.
مختاری در ادامه با قدردانی از داوران، منتورها، صنعتگران و تولیدکنندگان حوزه بازی کشور که بهعنوان حامیان این رویداد نقشآفرینی کردند، از مجموعههایی همچون باشگاه بازیهای فکری دُن، اسکیپزوم، تاکاگیمز، چترنگ، ذهن زیبا، خانه طراحان، روبیک و گروه آوای باران نام برد و تأکید کرد: همراهی فعالان اصلی صنعت بازیسازی کشور، پشتوانه مهمی برای پیوند دانشگاه با صنعت بود. وی افزود: در نظر داریم در مراسمی جداگانه از حامیان، داوران، منتورها و تیم اجرایی این رویداد تقدیر بهعمل آوریم.
رئیس جهاد دانشگاهی هنر در پایان از حمایتهای همهجانبه وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همراهیهای علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی قدردانی کرد و گفت: اعتماد و حمایت مجموعه وزارت علوم و جهاد دانشگاهی نقش تعیینکنندهای در برگزاری منسجم و اثرگذار این رویداد ملی داشته است. وی در آخرین بخش سخنان خود، از تلاش شبانهروزی ستاد اجرایی و تیم عملیاتی المپیک تشکر کرد و افزود: آنچه امروز بهعنوان یک رویداد منظم و آبرومند به پایان رسید، حاصل تعهد، مسئولیتپذیری و همدلی این تیم بود.
در ادامه آئین اختتامیه دومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران و پیش از اهدای جوایز برگزیدگان، با توجه به افزوده شدن بخش ویژهای با عنوان «دفاع ملت ایران در برابر تجاوز دوازدهروزه رژیم صهیونیستی» به مضوعات رقابتی این رویداد، مستندی کوتاه درباره شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر، فیزیکدان هستهای و رئیس سابق دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی به نمایش درآمد؛ دانشمندی برجسته با تخصص در حوزه رآکتور که پژوهشهای ارزشمندی در زمینه شبیهسازی هستهای و طراحی سوختهای پیشرفته انجام داده بود و به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. و پس از آن با اهدای لوحی به فرزند این شهید والامقام، از مقام علمی و مجاهدتهای او تقدیر به عمل آمد.
برگزیدگان دومین رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران
هیأت داوران برگزیدگان این رویداد در بخشهای: ویژه جنگ دوازده روزه، رقابتی طراحی بازی، لیگهای رقابتی و کاپ رویداد را پس از برگزاری بوتکمپ روزهای هشتم و نهم دیماه ۱۴۰۴ که در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد، به شرح زیر اعلام کرد:
۱. بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه:
محمد علیپور از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
گروه راز بازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
گروه مهاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی مشهد
۲. بخش رقابتی طراحی بازی:
آموزشی – شناختی
فردی:
رتبه اول: نسترن سفاری از دانشگاه الزهرا (س)
رتبه دوم مشترک: درفام صابر همیشگی از دانشگاه گیلان و محدثه ابریشم از دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه سوم: صدیقه علایی از دانشگاه غیرانتفاعی فردوس مشهد
گروهی:
رتبه اول: گروه زیناپس از دانشگاه کاشان
رتبه دوم: گروه ایده روشن از دانشگاه ملی مهارت دختران خوی
شایسته تقدیر مشترک: گروه مهاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی مشهد و گروه بازیچه از دانشگاه تهران
کانون و انجمنها:
رتبه اول: گروه میوتوِرس (muteverse) از کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه دوم: گروه دِولوپ توی (Develop Toy) کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازیهای محیطی و اتاق معما
فردی:
رتبه اول: علی افخم از دانشگاه صدا و سیما
رتبه دوم: علیرضا نیکسرشت از دانشگاه ارومیه
رتبه سوم: حانیه فقیهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال
شایسته تقدیر: آرمین نوری از دانشگاه محقق اردبیلی
گروهی:
رتبه اول (طرح اجرا نشده): گروه Room X از دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
رتبه دوم (طرح اجرا نشده): گروه کمان چخوف از دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه سوم (طرح اجرا نشده): گروه دات از دانشگاه الزهرا
رتبه اول (طرح اجرا شده): گروه راز بازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
رتبه دوم (طرح اجرا شده): گروه راز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
کانون و انجمنها:
رتبه اول: انجمن علمی بازیهای دیجیتال و انیمیشن دانشگاه شهرکرد
رتبه دوم: انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان
شایسته تقدیر: کانون بازی و سرگرمی دانشگاه نیشابور
بازیهای رومیزی
فردی:
رتبه اول: امیرمحمد براتی از دانشگاه هنر ایران
رتبه دوم: ریحانه کتابی از دانشگاه علم و فرهنگ
رتبه سوم مشترک: عرفان اتابکی از دانشگاه تهران و امیرحسین صفری از دانشگاه علم و صنعت ایران
گروهی:
رتبه اول: گروه هم خط از دانشگاه علم و صنعت ایران
رتبه دوم: گروه اسمارت از دانشگاه خلیج فارس
رتبه سوم مشترک: گروه هریتیج از دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز و گروه جفت و جور گیمرز از دانشگاه تهران
شایسته تقدیر مشترک: گروه همبرگیم از دانشگاه تهران و گروه کاسپین از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کانون و انجمنها:
رتبه اول: گروه زیبایِ خسروی از کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه دوم: گروه لونِر اج (Lunar Edge) از کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه سوم: گروه گلیچ از کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شایسته تقدیر: انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان
بازیهای دیجیتال
گروهی:
رتبه اول: گروه مروارید از دانشگاه خلیج فارس
رتبه دوم: گروه مصور از دانشگاه تهران
رتبه سوم: گروه فانتوکشن از دانشگاه فردوسی مشهد
کانون و انجمنها:
رتبه اول: انجمن علمی بازیهای دیجیتال و انیمیشن دانشگاه شهرکرد
رتبه دوم: گروه اودیوم از کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شایسته تقدیر: کانون بازیهای رایانهای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
سمپوزیوم بازیسازی
رتبه اول: گروه شبکه بقا
رتبه دوم: گروه باج و باروت
رتبه سوم: گروه رودمین
شایسته تقدیر مشترک: گروه اینفینیتگیم و گروه زیبای خسروی
۳. بخش لیگهای رقابتی:
بازی رومیزی آقایان:
رتبه اول: محمدعرفان محمدپور از دانشگاه غیرانتفاعی حافظ – شیراز
رتبه دوم: محمدصالح زارعپور از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه سوم: پارسا دهقانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران غرب
بازی رومیزی خانمها:
رتبه اول: زکیه اعظمی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه دوم: ثمین حلمی از دانشگاه ملی مهارت دختران خوی
رتبه سوم: فاطمه اسلامیفر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نقشآفرینی آقایان:
رتبه اول: سیدنصیر قاضوی از دانشگاه تهران
رتبه دوم: برهان مقصودی از دانشگاه تبریز
رتبه سوم: علیرضا ملکی از دانشگاه تهران
نقشآفرینی خانمها:
رتبه اول: زهرا حیدری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رتبه دوم: فاطمه اسلامی فر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه سوم: فاطمه گنجی از دانشگاه تهران
پانتومیم:
رتبه اول: محمدعلی وهابی و سید حامد نوری حجازی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه دوم: ستار آقادادی از دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی و محمدعرفان محمدپور از دانشگاه غیرانتفاعی حافظ - شیراز
رتبه سوم: عسل ایزدی و موژان اسدی از دانشگاه هنر اصفهان
روبیک:
رتبه اول: علی نصرالهپور از دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه دوم: طاها زارعی از دانشگاه هنر ایران
رتبه سوم: عبدالمتین بابکی از دانشگاه فردوسی مشهد
نفر برتر بازی محیطی
آرین پرچمی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نفر برتر بخش غرفهها
فاطمه عباسزاده مهرآبادی از دانشگاه اصفهان
۴. کاپ رویداد
بخش گروهی:
کاپ طلایی: گروه فانتوکشن گیمز از دانشگاه فردوسی مشهد
کاپ نقرهای: گروه راز بازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
کاپ برنزی: گروه بازیجو از دانشگاه اصفهان
بخش کانون و انجمنها:
کاپ طلایی: کانون بازیهای فکری و دیجیتال دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کاپ نقرهای: انجمن بازیهای رایانهای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
کاپ برنزی: انجمن علمی بازیهای دیجیتال و انیمیشن دانشگاه شهرکرد
گفتنی است این برنامه با اجرای هومن حاجیعبداللهی، بازیگر، مجری و صداپیشه توانمند، و اجرای موسیقی زنده توسط محمد معتمدی، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، برگزار شد.
دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران که فراخوان شرکت در آن ۳۰ اردیبهشتماه منتشر شده بود، هشتم و نهم دیماه ۱۴۰۴ در قالب بوتکمپ علمی آموزشی «جهشکاپ» برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت روحیه مشارکت و تعامل میان دانشجویان، توسعه مهارتهای خلاق در حل مسائل، گسترش فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، ایجاد فضایی پرنشاط برای جوانان، ترغیب آنان به حضور مؤثر در فعالیتهای جمعی و کاهش آسیبهای اجتماعی، با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در بازیهای فکری طراحی و اجرا شد. این المپیک به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط جهاد دانشگاهی هنر، با حمایت دانشگاه تهران و به دبیری امین مختاری برگزار گردید.
