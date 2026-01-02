برگزاری نخستین همایش ملی «مهدویت و هنر» در دانشگاه آزاد قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری نارمندی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و مدیر کمیته اجرایی اولین همایش ملی «مهدویت و هنر»، با تشریح اهداف این رویداد علمی و فرهنگی اظهار کرد: این همایش با هدف بازخوانی و تبیین مفاهیم مهدوی در قالب‌های گوناگون هنری و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی علمی میان پژوهشگران، هنرمندان و اندیشمندان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هنر یکی از اثرگذارترین زبان‌ها برای انتقال مفاهیم فرهنگی و معنوی است، افزود: هنر می‌تواند نقش مهمی در ترویج امید، عدالت‌خواهی و آینده‌نگری که از اصول بنیادین اندیشه مهدویت به شمار می‌رود، ایفا کند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم تلاش کرده است زمینه حضور و مشارکت فعال جامعه دانشگاهی و هنری کشور را در این رویداد فراهم آورد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم با اشاره به محورهای علمی همایش گفت: بازتاب مفاهیم مهدویت در هنرهای تجسمی، نمایشی، سینمایی و موسیقی، جایگاه شعر و ادبیات در ترویج اندیشه مهدوی، تجلی مهدویت در هنرهای بومی و سنتی، معماری و شهرسازی، طراحی شهری، انیمیشن، رسانه‌های نوین و هنرهای دیجیتال از محورهای اصلی این همایش است.

حیدری نارمندی درباره فرآیند داوری مقالات تصریح کرد: آثار ارسالی در چارچوب داوری علمی دوسویه بررسی می‌شوند و معیارهایی همچون اصالت و نوآوری، استناد علمی، کاربرد دقیق مفاهیم مهدوی، ارتباط منطقی با شاخه هنری مربوطه و قابلیت بهره‌برداری فرهنگی مدنظر قرار خواهد گرفت. هیئت داوران نیز از میان استادان برجسته حوزه‌های هنر، الهیات، حقوق و مطالعات فرهنگی انتخاب شده‌اند.

وی در پایان با بیان اینکه اولین همایش ملی «مهدویت و هنر» ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار می‌شود، گفت: آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ و مهلت ارسال اصل مقالات و ثبت‌نام در همایش ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

به گفته وی، برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های هنری، نمایشگاه آثار مرتبط با موضوع مهدویت و تجلیل از پژوهشگران و هنرمندان برتر از برنامه‌های جانبی این همایش خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به نشانی conf.qeshm.iau.ir مراجعه کنند.