همایش امنیت در ایران 1404 بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم همایش امنیت در ایران 1404از سلسله همایش های علمی تخصصی چشم انداز که از صبح امروز به همت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهشی و با مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) ، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات راهبردی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم برگزار شد عصر امروز به کار خود پایان داد.

در این همایش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباطی زنده به اهمیت در ایران 1404 پرداخت سپس صاحب نظران و کارشناسان مسائل سیاسی با تشکیل پنل های تخصصی به چگونگی امنیت در ایران 1404 پرداختند.

بنابر این گزارش تحول گفتمانی امنیت جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز ، مفاهیم، چالش و تهدیدات نوین امنیت ملی، تروریسم وامنیت ایرانی - اسلامی در 1404 ، چشم انداز و امنیت ایران درسایه تحریم های بین المللی ، امنیت مرزی در افق 1404، امنیت زیست محیطی در افق 1404و امنیت انسانی و چشم انداز 1404از مهمترین محورهایی بود که در پنل های تخصصی همایش امنیت در ایران 1404مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در مراسم اختتامیه این همایش از صاحب نظرانی که مقالات خود را به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داده بودند تقدیر و تشکر شد.