واکنش «کنعانی» به تهدید ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در ایکس نوشت: اظهارات مداخله جویانه جدید ترامپ در خصوص مسائل داخلی ایران، بار دیگر نشان داد که آمریکا پس از ۴۷ سال همچنان در رؤیای بازگشت به ایران است. این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.

‏بقول حافظ؛

‏ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

‏عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری