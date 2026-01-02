  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

واکنش «کنعانی» به تهدید ترامپ

واکنش «کنعانی» به تهدید ترامپ

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه به تهدیدات ترامپ واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در ایکس نوشت: اظهارات مداخله جویانه جدید ترامپ در خصوص مسائل داخلی ایران، بار دیگر نشان داد که آمریکا پس از ۴۷ سال همچنان در رؤیای بازگشت به ایران است. این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.
‏بقول حافظ؛
‏ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
‏عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

کد خبر 6710550
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها