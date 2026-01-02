  1. سیاست
مهاجرانی: توییت ترامپ بسیار ابلهانه بود

مهاجرانی: توییت ترامپ بسیار ابلهانه بود

سیاستمدار ایرانی گفت: توییت ترامپ که البته بسیار ابلهانه بود از سناریوی اعتراضات پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عطاالله مهاجرانی در ایکس‌نوشت: ترامپ ایران را به حمله تهدید کرده است. در جنگ ۱۲ روزه که با پوشش فریب مذاکرات انجام شد. ٱمریکا به اهدافش نرسید. این بار گفته برای حمایت از اعتراضات به ایران حمله می کند. حمله ٱمریکا شبیه ٱخرین تیر بخت النصر می ماند. کمانه می کند و بر پیکر خودش می نشیند. سناریو اعتراضات همین است.

وی یادآور شد: بایست به هوشمندی بازار تبریز و بازار اصفهان درود فرستاد که از آغاز دریافتند که اعتراضات و تظاهرات می تواند پوشش و پل سوء استفاده دشمنان ایران و ملت ایران باشد. توییت ترامپ که البته بسیار ابلهانه بود و از سناریوی اعتراضات پرده برداشت. نشان داد که هدف ایران قدرتمند و مستقل است.

نفیسه عبدالهی

    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      4 3
      پاسخ
      ایول دورود بر شرفت
    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 0
      پاسخ
      قطعاً توییت ترامپ احمقانه بود چون تمام اعتراضات مردم که حق آنها هم هست ، صحیح هم هست ، به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌است که ترامپ وضع کرد و مردم ما را در فشار و تنگنا قرار داد .

