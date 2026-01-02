به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ نوشت: فریاد شیطان بلند شد چرا که تلاش عوامل میدانی مسلح سرویسهای جاسوسی برای تبدیل اعتراضات بحق بازاریان و اصناف و تبدیل آن به نبردهای شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با شکست روبرو شد.
ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشتهتر از اینها را ناامید کردهاند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمیدانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش میکشیم.
همچنین رییس جمهور نامحترم آمریکا هم بداند با این اعتراف رسمی تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود. بدانید که ایرانیان در برابر دشمن خارجی متحد و مصمم به اقدام هستند.
نظر شما