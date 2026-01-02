  1. سیاست
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

قالیباف: صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمی‌دانیم

قالیباف نوشت: ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر از اینها را ناامید کرده‌اند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمی‌دانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش می‌کشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ نوشت: فریاد شیطان بلند شد چرا که تلاش عوامل میدانی مسلح سرویس‌های جاسوسی برای تبدیل اعتراضات بحق بازاریان و اصناف و تبدیل آن به نبردهای شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با شکست روبرو شد.

ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر از اینها را ناامید کرده‌اند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمی‌دانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش می‌کشیم.

همچنین رییس جمهور نامحترم آمریکا هم بداند با این اعتراف رسمی تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود. بدانید که ایرانیان در برابر دشمن خارجی متحد و مصمم به اقدام هستند.

سيد اسد رجبی

    • علی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      وقتی پس از چهل و چند سال تکلیف معترضان را روشن نمی‌کنید همین خواهد بود و بس!
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      12 0
      پاسخ
      حرف کاملا درستی است و صف معترضان که عموم جامعه هستند و برای اعتراض هم حق دارند از چند نفر مزدور احتمالی جداست . البته وظیفه شما به عنوان رئیس مجلس آن است که به جای سخنرانی فکری به حال فقر و نداری مردم بکنید .
    • ناشناس IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 10
      پاسخ
      در محله هایی که اعتراض هست خاموشی مطلق برق و گاز و قطع فوری اینترنت واجبه محروم از خدمات

