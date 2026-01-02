جواد حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا هر جا احساس کند منافعش یا منافع صهیونیست‌ها در کشتار، بحران و ناامنی تأمین می‌شود، بدون هیچ تردیدی وارد عمل می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد دشمنی آن‌ها با جمهوری اسلامی، ریشه‌ای، راهبردی و بلندمدت است.

وی افزود: اندیشکده‌ها و محافل تصمیم‌ساز آمریکایی به‌طور مستمر این گزاره را تکرار می‌کنند که اکنون بهترین فرصت برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است؛ چراکه به‌زعم آن‌ها جبهه مقاومت تضعیف شده، حزب‌الله لبنان تحت فشار قرار گرفته، دولت لبنان را مقابل مقاومت قرار داده‌اند، حشدالشعبی را از طریق دولت عراق و سفارت آمریکا محدود کرده‌اند و تحولات سوریه را نیز در همین چارچوب تحلیل می‌کنند.

حبیبی ادامه داد: این جریان‌ها معتقدند یمنی‌ها دیگر آن‌گونه که باید پای کار جبهه مقاومت نیستند و با چنین تحلیل‌هایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اکنون زمان مناسبی برای وارد کردن ضربه سیاسی، اقتصادی، روانی و حتی نظامی به ایران است.

دشمن مشکلات اقتصادی را فرصتی برای دخالت در کشور می‌داند

دبیر جبهه شریان با اشاره به تحلیل دشمنان درباره شرایط داخلی کشور تصریح کرد: آن‌ها تغییر دولت، از دست رفتن رئیس‌جمهوری کاربلد و تیم مدیریتی منسجم گذشته و مشکلات اقتصادی را یک فرصت تلقی می‌کنند؛ در حالی که تجربه نشان داده این تحلیل‌ها بارها با شکست مواجه شده است.

وی افزود: در مقطعی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، رشد اقتصادی ۱۴ درصدی نیز تجربه شد و این نشان می‌دهد تحلیل دشمن از توان داخلی ایران همواره ناقص و همراه با خطای محاسباتی بوده است.

حبیبی با اشاره به فتنه‌ها و ناآرامی‌های سال‌های گذشته گفت: دشمنان در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۱۴۰۱ نیز تصور می‌کردند مردم ایران به میدان خواهند آمد و نظام دچار فروپاشی می‌شود، اما این محاسبه نیز غلط از آب درآمد. سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و تجزیه‌طلب‌ها به آمریکا و رژیم صهیونیستی وعده داده بودند که مردم همراهی می‌کنند، اما چنین نشد.

وی تأکید کرد: اگر امروز نیز آمریکا یا رژیم صهیونیستی دچار اشتباه محاسباتی شوند و دست به اقدام نظامی یا امنیتی بزنند، حتی همین معترضان محدود داخلی نیز در برابر دشمن خارجی خواهند ایستاد؛ چراکه ایرانی در برابر دشمن خارجی معامله نمی‌کند.

سیاست فشار حداکثری از دوره ترامپ شروع شد

عضو سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با اشاره به سیاست فشار حداکثری آمریکا اظهار داشت: این سیاست به‌طور رسمی از دوره ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و برخلاف ادعاهای حقوق بشری، مستقیماً مردم ایران را هدف قرار داد. اگر آمریکا مدعی تقابل با نظام است، چرا تحریم دارویی و پزشکی اعمال می‌کند؟ چرا بیماران، کودکان و مردم عادی را تحت فشار قرار می‌دهد؟

حبیبی ادامه داد: چه کسی برجام را پاره کرد؟ همان دولتی که وعده کاهش تحریم‌ها می‌داد، شدیدترین تحریم‌های دارویی و پزشکی را علیه ملت ایران اعمال کرد. این رفتارها نشان می‌دهد هدف اصلی، شکستن اراده مردم ایران است نه تغییر رفتار یک دولت.

وی با اشاره به آمار شهدای سال‌های اخیر گفت: بیش از هزار نفر در این کشور به شهادت رسیده‌اند که حدود ۷۰۰ نفر از آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند. تصاویر و مستندات این جنایات وجود دارد و دیگر امکان انکار آن‌ها نیست. این واقعیت‌ها چهره واقعی ادعای دوستی ترامپ و آمریکا با مردم ایران را عیان می‌کند.

حبیبی به پروژه‌های بلندمدت آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: اسناد راهبردی، کتاب‌هایی مانند «صاعقه در صحرا» و دکترین‌های رسمی آمریکا نشان می‌دهد پروژه تجزیه ایران از دهه‌ها پیش در دستور کار آن‌ها بوده است. حتی برخی رسانه‌های معاند به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هدفشان «ایران آزاد» نیست، بلکه تجزیه ایران است.

وی تصریح کرد: ما نسبت به گرانی، سوءمدیریت‌ها، انتصابات نادرست و برخی عملکردهای اجرایی معترض هستیم، اما این درک را داریم که اگر آسیبی به نظام و انقلاب وارد شود، ایران نیز آسیب خواهد دید و کشور دچار تکه‌تکه شدن می‌شود.

دبیر جبهه شریان در پایان تأکید کرد: به همین دلیل، با وجود همه نقدها و مطالبات، با گوشت، پوست و استخوان از ایران، انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد دشمنان خارجی از مطالبات بحق مردم سوءاستفاده کنند.