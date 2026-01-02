زائران خارجی مرقد شهید سلیمانی چه می گویند؟

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: در گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، گلزار شهدای کرمان میزبان خیل عظیمی از زائران داخلی و خارجی شد. مراسم اصلی این سالگرد با شعار «ایرانمرد» برگزار می‌شود و تمرکز ویژه‌ای بر جنبه‌های بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی دارد.

حضور زائران از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، لبنان، یمن و ترکیه در مسیر طریق‌الشهدا و گلزار شهدا مشهود است و این نشان از ارادت بالای مردم این کشورها به سردار دل‌ها دارد.

کمیته مواکب اعلام کرده که ۲۸۰ موکب داخلی و خارجی در مسیر گلزار شهدای کرمان دایر شده و به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

ده‌ها نفر از دانشجویان بخش زبان‌های خارجه دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز به صورت خود جوش ساماندهی شده و به زبان‌های انگلیسی و عربی در طول شبانه روز در محل برگزاری مراسم حضور دارند و زائران را راهنمایی می‌کنند.

در ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، گلزار شهدای شهر کرمان میزبان زائرانی از کشورهای مختلف بود. این زائران، با حضور پرشور خود، نه تنها ارادتشان را نشان دادند، بلکه در گفت‌وگوها و بیان احساساتشان، از تأثیر عمیق شخصیت شهید سلیمانی بر زندگی و دیدگاه‌هایشان سخن گفتند.

ایران به نماد شجاعت در جهان تبدیل شده است

سرگئی یکی از زائران روس است که امروز در گلزار شهدای کرمان حضور یافت، او گفت: من یک روس هستم، مسیحی ارتودکس. برای من سردار قاسم سلیمانی یک قهرمان واقعی بود که از اسلام، از حق مردم و از مردم فلسطین دفاع می‌کرد. او خواستار استقلال فلسطین و پایتختی بیت‌المقدس بود. به عنوان اصلی‌ترین مهره شکست داعش، همکاری بین روسیه، سوریه و ایران را برقرار کرد. سردار سلیمانی به سمبل مقاومت در برابر ظلم جهانی برای مسلمین و مسیحیان تبدیل شد.

وی گفت: جوانان بیدار توسط همین قهرمانان تربیت می‌شوند، شناساندن این قهرمانان و موفقیت‌های آنها مساله بسیار مهمی است و تنها کشوری به صورت شجاعانه در مقابل دشمن ایستاد، ایران بود و قاسم سلیمانی هم این راه را هموار کرد.

مادران ایرانی قهرمان پرورند

یک خانم روس هم به خبرنگار مهر گفت: گروهی از مسلمانان روسیه مزار شهید سلیمانی را زیارت کردند و این را افتخاری می‌دانیم که امروز نصیب ما شد و ما صحنه‌هایی را که امروز دیدم برای مردم روسیه باز گو می‌کنیم.

وی افزود: باید بدانیم که چنین قهرمانی را مادرانی قهرمان تربیت کردند و ایران مملو از مادران قهرمان است که شهید سلیمانی‌ها را پرورش می‌دهند.

یک زائر روس دیگر نیز گفت: در حالی که همه کشورها در مقابل وحشیگری اسرائیل در غزه ساکت هستند ایران شجاعانه مقابل اسرائیل ایستاد و این نشان از شجاعت ایرانی‌ها است.

وی افزود: اینکه با تمام قوا و تمام قد در مقابل ظلم ایستاده‌اید برای همه مردم جهان نشان از قهرمانی، آزادگی، قدرت و شجاعت مردم ایران است و این موجب اعتبار زیادی برای ایرانی‌ها در جهان شده است.

حضور زائران عراقی و پاکستانی نیز در این مراسم قابل توجه است در کنار آنها موکب‌های این دو کشور هم در حال خدمات رسانی به زائران کشورهای مختلف هستند.

موکب‌داران عراقی و زائران پاکستانی با خدمت‌رسانی گسترده، نشان دادند که مکتب سلیمانی زنده و پویا است. حضور پررنگ مواکب عراقی، تداوم پیمان مقاومت میان ملت‌های ایران و عراق را نمایان می‌کند.

آنها با حضور در مسیر پیاده روی به سمت گلزار شهدا با خوش آمد گویی به زائران و گفتم اهلا و سهلا از آنها پذیرایی می‌کنند و با مردم ایران از رشادت‌های شهید سلیمانی در عراق سخن می‌گویند.

شهیدسلیمانی الگوی جوانان عراق است

محمد کریم یکی از عراقی‌هایی است که در این موکب‌ها فعالیت می‌کند و می‌گوید: شهید سلیمانی مجاهدی برای همه مسلمانان منطقه است و این روزها شهید سلیمانی برای بسیاری از جوانان عراقی الگو و محترم است و بسیاری از جوانان در عراق می‌کوشند در راه او گام بردارند و در مقابل ظلم ایستادگی کنند.

محمد کریم بغدادی است و می‌گوید: حاج قاسم خدمات زیادی به مردم عراق انجام داد و ما فراموش نمی‌کنیم زمانی که بسیاری از کشورهای منطقه سکوت کرده و ترسیده بودند یک قهرمان از ایران به پا خواست و ما را نجات داد.

زائر عراقی: لعنت ما به اسرائیل و آمریکا

حسین عبدالرسول نیز از عشایر عراق است که می‌گوید: ما با هدایت شهید سلیمانی متحد شدیم و در مقابل داعش ایستادیم و الان هم هوشیار و متحدیم و نمی‌گذاریم دشمنان اسلام از جمله اسرائیل اتحاد ما بر هم بزنند و ما مسلمانان پشت سرهم ایستاده‌ایم و از قول مردم عراق می گویم که ما تا آخر در مسیر شهادت ایستاده‌ایم و اسلام پیروز است.

وی افزود: حاج قاسم و همراهانش از تمام کشورهای عربی دفاع کردند و انشالله پیروزی مسلمانان نزدیک است لعنت بر اسرائیل و آمریکا.

حمید دیگر زائر عراقی با تاکید بر وحدت مردم ایران و عراق گفت: حاج قاسم معنای وحدت را برای مسلمانان ایجاد کرد حاج قاسم یعنی یمن، حاج قاسم یعنی حزب الله لبنان و حاج قاسم یعنی حشد الشعبی.

جوانان پاکستان پیرو جبهه مقاومت هستند

محمد جمال هم زائر پاکستانی است که به خبرنگار مهر می‌گوید: به کرمان آمده‌ام برای زیارت شهید سلیمانی و حس و حال خوبی دارم و به همه می گویم به خصوص پاکستانی‌ها که باید به کرمان بیایند و در گلزار شهدای کرمان رمز وحدت را پیدا کنند.

وی گفت: مردم کرمان بدانند پاکستانی‌ها هم مثل ایرانی‌ها آزاده هستند و در مقابل دشمن اسلام می‌ایستند و همه ما یک ملت واحد هستیم.

حضور زائران خارجی، به ویژه در شرایطی که شهید سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان منطقه است، نشان‌دهنده تأثیر جهانی شخصیت ایشان است. پیش بینی می‌شود فردا بر تعداد زائرانی که وارد شهر کرمان شده‌اند افزوده شود.